“Um deles é difícil de conseguir”... A Juventus tem como alvo cinco jogadores do Real Madrid

Segundo uma reportagem, a Juventus busca reforçar seu novo projeto para a próxima temporada e está analisando várias opções do Real Madrid.

Os relatos indicam que até cinco jogadores do Real Madrid estão na lista de candidatos da Juventus para a janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal “Tutto Sport”, a diretoria da “Vecchia Signora” está acompanhando de perto vários jogadores do Real Madrid que podem deixar o clube nas próximas semanas.

Entre eles está Dani Ceballos, que não tem espaço nas planos de José Mourinho e continua sendo o principal candidato a deixar o clube.

No entanto, o meio-campista espanhol, que esperava voltar ao Real Betis, ainda não recebeu nenhuma proposta oficial do clube andaluz devido às suas exigências financeiras.

A transferência para a Série A pode ser uma opção atraente, mas Dani Ceballos não é o único jogador que a Juventus está de olho. A Juventus também acompanha a situação de Fran García, cujo futuro parece estar fora de Madri, especialmente após a chegada de Marc Cucurella e a intenção do Real Madrid de manter Álvaro Carreras.

O jogador espanhol, de 26 anos, possui a experiência e as qualidades que o clube italiano busca, embora outras opções estejam sendo analisadas para reforçar o lado esquerdo.

Em Turim, outro caso chama atenção especial: Franco Mastantono. O jovem jogador argentino chegou ao Real Madrid vindo do River Plate em meio a grandes expectativas, mas ainda não conseguiu se firmar.

A Juventus deseja aproveitar essa situação para contratá-lo por empréstimo e dar-lhe a oportunidade de jogar, já que ele ainda é considerado um dos maiores talentos de sua geração.

Além disso, os bianconeri acompanham de perto Gonzalo García, sabendo que sua saída dependerá em grande parte das decisões da diretoria do Real Madrid e de José Mourinho.

E, por fim, o sonho de Turim é Ibrahim Díaz. O jogador da seleção marroquina é o alvo mais importante dessa lista, mas também o mais difícil de ser contratado.

Convicto de sua capacidade de ter sucesso sob o comando de José Mourinho, Ibrahim não pensa em se transferir no momento, embora continue sendo uma prioridade para Luciano Spalletti.