O início de Kylian Mbappé sob o comando de Zinédine Zidane não foi totalmente perfeito, apesar de ter marcado o gol da vitória na primeira partida do novo treinador à frente da seleção francesa. O capitão francês se viu na posição de ponta-esquerda, um papel no qual não pareceu confortável.

Mbappé fez uma atuação decisiva diante da Turquia e marcou o único gol que garantiu à França a vitória por 1 a 0, antes de deixar o campo após sentir dores no joelho esquerdo. Apesar de sua contribuição direta para a conquista do triunfo, seu posicionamento na ponta-esquerda gerou certa frustração no atacante do Real Madrid, segundo o site "Foot Mercato" francês.

Essa decisão surge diante de uma clara diferença entre o papel que Mbappé desempenha atualmente no Real Madrid, onde passou a se movimentar mais pelas zonas centrais, e a concepção ofensiva de Zidane na seleção francesa.

O novo treinador deseja conceder a seus jogadores uma maior liberdade dentro de campo, algo confirmado por Esteban Lepaul após a partida, ao explicar que Zidane atribui aos jogadores uma responsabilidade maior e lhes dá mais liberdade na tomada de decisões.









E, embora Mbappé tenha sido uma das principais chaves da vitória da França no início da era Zidane, sua nova posição pode se transformar em uma das questões táticas mais relevantes que o treinador enfrentará durante as próximas pausas, especialmente se o capitão dos Bleus continuar demonstrando desconforto em atuar pela ponta-esquerda.

Com a ausência temporária de Mbappé por causa da lesão, Zidane terá a oportunidade de testar outras soluções ofensivas, mas a pergunta permanecerá em aberto: o treinador seguirá contando com seu capitão na ponta-esquerda ou reformulará suas funções ofensivas de modo a se adequar à sua posição preferida?