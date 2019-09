Barcelona descarta Neymar em janeiro e diz que Messi não pediu o brasileiro

Presidente do Barcelona revela detalhes envolvendo a negociação de Neymar junto ao Paris Saint-Germain

Poucos pessoas podem comentar a respeito da “Novela Neymar” com tanta precisão igual ao presidente do , Josep María Bartomeu. Questionado a respeito da janela de transferência europeia movimentada no clube por conta dos rumores envolvendo o brasileiro, Bartomeu foi claro e específico.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

"Quero esclarecer que houve muitos nomes de jogadores envolvidos na operação de Neymar, mas o Barça não colocou nenhum jogador na mesa, foi o que exigiu outros atletas". Além disso, o presidente ressaltou que Neymar "não está no planejamento de janeiro" da equipe espanhola.

O Barcelona enviou propostas ao para contar com Ney no elenco em 2019/2020, mas o clube francês negou todas as investidas do time Catalão pelo atleta. Questionado sobre a ocasião, Bartomeu comentou que tinha consciência acerca do interesse de outros times no atacante: "Eu sei que outros clubes estavam negociando com o PSG por Neymar".



(Foto: Getty Images)

"Não vou dizer nomes, mas a operação foi emprestar um jogador com opção de compra obrigatória para a próxima temporada", revelou Bartomeu que confirmou a desistência do Barça em tentar contratar Ney na próxima janela, no meio da temporada.

“Neymar fez o que tinha que fazer: deixou o clube [o PSG] saber que ele queria sair, ele fez o seu melhor, mas este ano ele jogará no PSG. O Barça fez todo o possível para contratar Neymar, mas foi um extra. A imaginação das pessoas é enorme e não fizemos isso para agradar outros jogadores. Neymar disse ao PSG que queria vir ao Barça", disse.

Mais artigos abaixo

"Neymar é um extra, porque a contratação dele não era planejada. Quando Leonardo abre as portas para negociar, entramos nas negociações. A contratação de Neymar foi uma decisão esportiva dos técnicos", explicou.

Por fim, Bartomeu negou que a tentativa de contratar o atacante tenha sido um pedido de Lionel Messi. Apesar do Hermano ser um grande amigo de Neymar, o presidente desmentiu os rumores: " Messi nunca me disse para trazer Neymar. É uma lenda urbana que os jogadores pedem contratações. Eles governam em campo, mas não nos bastidores. Fomos porque era uma oportunidade”.