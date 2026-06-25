Um aviso lendário para o Samson coreano após a decepção de 2014

Park Ji-sung, lenda da Coreia do Sul, criticou o desempenho da seleção de seu país após a derrota por 0 a 1 para a África do Sul, ontem, quarta-feira, na Copa do Mundo de 2026.

Song comparou a situação atual à campanha decepcionante da seleção sul-coreana na Copa do Mundo de 2014, quando foi eliminada ainda na fase de grupos.

Embora a seleção sul-coreana, que começou a partida mantendo o capitão Song no banco de reservas, ainda tenha chances de se classificar para a próxima fase entre os melhores terceiros, Park não parece otimista quanto à possibilidade de a equipe chegar longe na competição.

A agência Reuters divulgou as declarações de Park durante sua análise televisiva da partida, na qual ele disse: “Precisamos nos avaliar e nos perguntar: será que entramos nessa partida com o objetivo de vencer?”.

Ele acrescentou: “Não havia nenhum plano claro para o ataque. Esse problema nos acompanhou durante todas as partidas da Copa do Mundo. Parece que aspectos importantes foram claramente negligenciados durante a fase de preparação.”

A seleção da Coreia do Sul iniciou sua trajetória no torneio com uma vitória por 2 a 1 sobre a República Tcheca, mas depois não conseguiu marcar nenhum gol nas derrotas para o México e a África do Sul.

Essas atuações medíocres trouxeram à mente de Park lembranças da Copa do Mundo de 2014, quando a seleção foi eliminada na fase de grupos após um empate e duas derrotas.

Park, que foi um dos principais astros da seleção sul-coreana na conquista histórica das semifinais da Copa do Mundo de 2002 em casa, disse: “Tivemos tempo suficiente para analisar os erros que cometemos na Copa do Mundo de 2014”.

Ele observou: “Mas, desta vez também, parece que a forma de preparação e os resultados estão repetindo o que aconteceu naquela época.”

E concluiu: “Mesmo que ainda haja uma chance de nos classificarmos para a fase de 32, não tenho confiança em nossa capacidade de apresentar um bom desempenho nessa fase, se o desempenho continuar como está”.