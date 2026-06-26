Último passo... Ashraf Hakimi recorre da decisão de levá-lo a julgamento

O jogador internacional marroquino Achraf Hakimi, zagueiro do Paris Saint-Germain, decidiu recorrer ao Tribunal de Cassação contra a decisão de encaminhá-lo ao Tribunal Penal, uma semana após o Tribunal de Apelação de Versalhes ter confirmado sua condenação pela acusação de estupro de uma jovem em fevereiro de 2023.

A decisão dos advogados de Hakimi de apresentar esse recurso surgiu como uma última tentativa de anular a decisão da Câmara de Investigação proferida no final de fevereiro passado, que foi confirmada pelo Tribunal de Apelação na última sexta-feira, ao declarar em comunicado que havia provas suficientes para justificar o julgamento do jogador perante o Tribunal Penal do departamento de “Oise”, segundo o jornal francês “Le Parisien”.

Esse rápido desdobramento jurídico ocorre em meio à participação do astro marroquino na Copa do Mundo de 2026, onde ele é o capitão da seleção “Leões do Atlante”, que conseguiu se classificar para as oitavas de final e agora enfrenta um confronto muito aguardado e difícil contra a seleção holandesa.

Apesar da delicadeza da situação, Hakimi se apressou em responder por meio de sua conta na plataforma “X”, confirmando que aguarda ansiosamente o julgamento, ao declarar: “Optei pelo silêncio durante anos e acreditei que preservar minha dignidade, ter paciência e confiar na justiça permitiriam que as decisões corretas fossem tomadas. Mas hoje, está sendo contada uma história que não me diz respeito às custas da minha família e da minha vida e, acima de tudo, às custas da verdade. Às vezes sinto que me tornei um alvo fácil, mas venho esperando por esse julgamento desde o primeiro dia, e agora o aguardo com grande ansiedade... E, finalmente, poderei me manifestar”.

Apesar da gravidade do caso, a delegação da seleção marroquina demonstrou apoio incondicional ao seu capitão na Copa do Mundo. O técnico Mohamed Wahbi, após o confronto contra a Escócia, confirmou que Hakimi está em excelente forma, afirmando: “Ashraf Hakimi parece estar em ótima forma e está transbordando de felicidade. Todos nós estamos ao lado dele, e ele fez uma partida fantástica. Estamos muito tranquilos, e ele, especificamente, está muito calmo em relação a isso; senti que ele está passando por um momento de paz interior”.

O que foi corroborado pelo goleiro reserva Munir El-Mohamadi alguns dias depois, ao afirmar: “Todos aqui apoiam Ashraf; ele é nosso exemplo no Marrocos, e sempre estaremos ao seu lado, aconteça o que acontecer”.