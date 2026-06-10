Últimas notícias... Tempestade com trovoadas atrasa o início do treino da Inglaterra para a Copa do Mundo

O início do amistoso entre Inglaterra e Costa Rica, marcado para as 23h, horário de Meca, foi adiado após a cidade de Orlando, nos Estados Unidos, ter sido atingida por uma forte tempestade que causou chuvas torrenciais, alagando o gramado do estádio, conforme anunciou a Federação Inglesa de Futebol.

Os detalhes relativos à nova data de início da partida ainda não estão claros até o momento, enquanto relatos da reportagem confirmam que os jogadores ingleses ainda não chegaram ao estádio, que se prepara para sediar o último amistoso dos “Três Leões” antes da Copa do Mundo.

Essa situação lembra o que aconteceu na partida amistosa entre Arábia Saudita e Equador, que foi interrompida na madrugada do último sábado por cerca de duas horas devido a tempestades, o que ameaça as partidas da Copa do Mundo de 2026.

A seleção inglesa disputa seu último amistoso antes de participar da Copa do Mundo, competindo no último grupo ao lado da Croácia, Gana e Panamá.

A cidade enfrenta condições climáticas extremamente adversas, com o jornal “The Sun” afirmando que “a chuva não para”, enquanto torrentes atingem o gramado, em meio a previsões de que o mau tempo deve persistir por mais uma hora, o que aumenta a dificuldade do trabalho das equipes de manutenção.

Em um acontecimento notável, um dos jornalistas presentes em Orlando relatou ter ouvido “o som de trovão mais forte de sua vida”, observando que as rigorosas leis americanas relativas à segurança durante tempestades com trovoadas proíbem a permanência em locais abertos, o que o obrigou a se abrigar dentro de uma loja próxima ao estádio.

De acordo com outros relatos, as condições meteorológicas podem levar a um novo adiamento do início da partida caso as chuvas continuem, apesar de haver indícios de uma melhora relativa com o início do clareamento gradual das nuvens, enquanto se aguarda a decisão oficial dos organizadores da partida nas próximas horas.