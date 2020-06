Uefa pressiona Francês a retomar campeonato com playoffs e terminar em agosto

Instituição volta a afirmar que decisão de encerrar o campeonato foi tomada "relativamente cedo"

A pode voltar, com playoffs, anres de 2 de agosto, apesar de a temporada de vôos ter sido anulada, de acordo com a UEFA.

O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, anunciou o cancelamento de todos os eventos esportivos no país em 28 de abril, devido a pandemia do coronavírus.

Com isso, as autoridades do futebol decidiram dar como concluídas a Ligue 1 e Ligue 2, que são disputadas por pontos corridos.

O PSG foi coroado campeão pelo terceiro ano consecutivo, já que era o líder da competição, com 12 pontos a mais que o vice-líder quando o campeonato foi paralisado.

Além disso, Olympique e ficaram com as vagas à , enquanto o (sétimo colocado), ficou fora de uma competição europeia pela primeira vez desde 1996.

A conclusão da Ligue 1 também definiou e Tolouse como rebaixados, e o Lyon aproveitou para se juntar aos dois times para ir contra a decisão nos tribunais.

Em comunicado oficial da UEFA na última sexta-feira (5), o presidente da instituição, Aleksander Ceferin, abriu a possibilidade de a Ligue 1 voltar a ser disputada. Confira:

"Antes de mais nada, gostaríamos de esclarecer que é da competência das federações nacionais decidir sobre o formato de suas competições nacionais, principalmente levando em conta as circunstâncias e medidas restritivas específicas para o país.

Como mencionado pela UEFA há algumas semanas, a decisão das autoridades francesas de cancelar a temporada foi tomada relativamente cedo.

No entanto, e desde que as associações nacionais possam coordenar com as autoridades nacionais competentes um possível reinício da competição nacional, em 2 de agosto de 2020, seria uma data apropriada para encerrar as competições".