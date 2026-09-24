A Alemanha não entrará em campo na noite de quinta-feira contra a Holanda com o uniforme verde anunciado anteriormente. A Uefa proibiu a federação alemã de futebol de usar a camisa retrô especial, o que fará com que Die Mannschaft apareça de preto na Johan Cruijff ArenA.

A federação alemã apresentou no início desta semana imagens do uniforme verde que havia sido preparado especialmente para o duelo com a Holanda. A camisa é uma referência ao uniforme com o qual a Alemanha Ocidental foi campeã do mundo em 1990.

Por enquanto, porém, não haverá partida com a chamativa camisa. Segundo vários veículos da imprensa alemã, o uniforme não atende às normas que a Uefa adota para roupas de jogo.

O problema está, entre outras coisas, nas mangas da camisa. Ali não haveria espaço suficiente para aplicar corretamente o logotipo obrigatório da Liga das Nações.

Além disso, segundo as reportagens, falta o número da camisa no peito. Com isso, o uniforme retrô também não atende ao chamado Kit Regulations da entidade europeia do futebol.

Por isso, a Uefa não deu permissão para usar a camisa verde contra a Holanda. A Alemanha teve de recorrer a outro uniforme em cima da hora para o confronto em Amsterdã.

Com isso, os jogadores da seleção alemã entrarão em campo com um uniforme totalmente preto. Assim, a homenagem previamente anunciada ao título mundial de 1990 desaparece do cenário durante Holanda x Alemanha.

Holanda e Alemanha se enfrentam na noite de quinta-feira, às 20h45, na Johan Cruijff ArenA. A equipe do estreante técnico Xavi entrará em campo com a tradicional camisa laranja de mandante.















