Tuchel: sinto a pressão, e Bellingham só consegue jogar desta forma

O treinador alemão Thomas Tuchel admitiu que está sob pressão após a derrota da Inglaterra para a Espanha (3 a 2) no estádio de Wembley no último sábado, pela Liga das Nações da Europa.

A seleção da Inglaterra enfrenta a República Tcheca em Praga na próxima terça-feira à noite, ciente de que precisa vencer para ter qualquer chance real de terminar em primeiro lugar em seu grupo na Liga das Nações da Europa.

E o treinador da seleção inglesa sabe que as expectativas estão crescendo após mais um revés em uma grande partida, conforme noticiou o jornal britânico "Daily Mail".

Tuchel disse: "Depois da derrota, todos nós queremos voltar com força, e a próxima oportunidade é o confronto com a República Tcheca. Sim, isso coloca alguma pressão, claro, mas nada que não possamos suportar. A derrota nunca é boa".

A equipe de Tuchel, composta por 24 jogadores, enfrenta uma semana cheia de desafios, com a partida de terça-feira, seguida por outro jogo na Croácia no sábado, e depois a partida de volta contra a República Tcheca no estádio de Wembley na próxima semana.

O treinador alemão está ciente de que tem a responsabilidade de administrar a carga de trabalho dos jogadores, mas, ainda assim, não vai atender a nenhum pedido de clemência dos treinadores dos clubes da Premier League ou do exterior.

Tuchel disse: "Não, não recebo ligações de treinadores da Premier League. Eu nunca liguei para nenhum treinador de seleção nacional quando era técnico de um clube. Essa é a realidade. Não posso administrar os jogadores. Isso é impossível. Eu sabia disso muito bem quando era técnico de um clube — quando estava do outro lado —, pois isso aconteceu comigo muitas vezes".

E acrescentou: "Se eu ligasse para um treinador no Brasil ou na Argentina, ele não entenderia do que eu estou falando. E os jogadores não entenderiam do que eu estou falando".

E continuou: "Então, por que eu faria isso e começaria a dar aos jogadores a impressão de que não há problema em recuar, jogar metade da partida ou descansar um jogo? Por que eu faria isso? Eu nunca faria isso. É loucura. Nós queremos vencer a próxima partida".

A Inglaterra perdeu por pouco uma partida emocionante para a Espanha no sábado, e talvez pudesse ter vencido, não fosse Harry Kane desperdiçar um pênalti quando sua equipe estava à frente por 2 a 1 no início do segundo tempo.

Jude Bellingham foi o destaque da atuação da Inglaterra com a bola, e parece ser, de fato, um jogador decisivo para as chances de reação de sua equipe na partida.

Ao ser questionado se Bellingham poderia jogar dessa maneira intensa em todas as quatro partidas, Tuchel disse: "Esse é o único estilo com que ele consegue jogar, essa é a maneira dele de jogar".

O treinador alemão apontou: "Não é uma partida econômica, mas vamos esperar para ver. Espero vê-lo jogar quatro vezes. Acho que a preocupação está no fato de ele não ter feito isso nesta temporada. Ao longo desta temporada apertada, vamos precisar consultar os fisioterapeutas. Não vamos expor Jude a nenhum risco. Mas o estilo dele é o que o diferencia".

Bellingham passou parte da partida de sábado em uma disputa acirrada com seu companheiro de Real Madrid, Marc Cucurella.

Tuchel disse: "Ele gosta disso. O desempenho dele melhora se isso acontece. É melhor que ele jogue com um pouco de entusiasmo. É o que ele faz".

E concluiu suas declarações: "Acho que ele às vezes procura esses momentos para acender seu entusiasmo. Ele quer vencer. Ele não conhece nenhum de seus companheiros de equipe, mas ainda assim é amigo deles. Mas não durante os 90 minutos".



