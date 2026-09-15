Tuchel revela um segredo estranho da noite do México: ainda estou arrependido

O alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, revelou sentir "arrependimento" por não ter comido um pedaço da grama do estádio "Azteca", no México, após a emocionante vitória sobre os donos da casa por 3 a 2 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, tomado pelo clima excepcional e pela atmosfera histórica do confronto.

As declarações vieram durante uma extensa entrevista concedida por Tuchel ao ex-atacante Daniel Sturridge, em um documentário produzido pela Federação Inglesa sob o título "Reflexões: a jornada da Inglaterra na Copa do Mundo", com exibição prevista para quarta-feira. O desejo de Tuchel se assemelhou ao famoso hábito do astro sérvio do tênis Novak Djokovic, que sempre faz questão de comer um pouco da grama da quadra principal de Londres após conquistar títulos do torneio de Wimbledon.

Tuchel relembrou os bastidores daquele momento, dizendo, segundo o jornal "The Athletic": "Mandei uma mensagem de texto para um amigo meu logo após a partida e escrevi para ele: sinto arrependimento por não ter comido um pouco da grama após o fim do jogo, para guardar algo desse momento e dessa história dentro do meu corpo para sempre. Esse era o sentimento predominante naquele momento excepcional".

O treinador alemão considerou que o confronto com o México foi uma das etapas mais marcantes da trajetória dos Três Leões no Mundial, especialmente no momento em que os jogadores se uniram em torno do capitão Jordan Henderson quando ele sofreu uma fratura no pulso durante a comemoração, o que encerrou sua participação no torneio.

Tuchel explicou aquela cena emocionante ao afirmar: "Aquela partida teve tudo o que você poderia querer ver no futebol. Se você precisasse de qualquer prova do quanto esses jogadores estão unidos e da força do vínculo entre eles, seria aquele momento em que Jordan Henderson caiu e sofreu uma fratura no braço. Em um segundo, todos pararam de comemorar e cada jogador se reuniu para protegê-lo e demonstrar total solidariedade a ele. Foi uma situação muito especial".

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Tuchel abordou sua avaliação da trajetória inglesa no Mundial, que terminou com a derrota para a Argentina na semifinal antes da conquista da medalha de bronze na cidade de Miami, no último dia 18 de julho, afirmando, em sua primeira aparição na imprensa desde o retorno à Inglaterra, que a atual evolução representa uma excelente "pedra fundamental" para a preparação para a Eurocopa "Euro 2028".

Tuchel acrescentou, a respeito da próxima etapa: "Estou muito animado para trabalhar com esses jogadores, e animado para convocar novos jovens elementos para que aprendam dentro da concentração. Acredito que demos mais um passo em direção ao topo, e nós já estivemos lá. Foi muito difícil se preparar para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, mas é possível se preparar de forma mais forte para a Euro, e vamos aproveitar o primeiro nível da Liga das Nações da Europa para nos preparar.

O técnico da Inglaterra encerrou sua fala definindo os próximos objetivos ao dizer: "O objetivo é disputar mais 10 partidas fortes. Nos Estados Unidos, jogamos 10 partidas, conquistamos 8 vitórias, um único empate e uma dolorosa derrota, mas isso é algo sobre o qual podemos construir. Todos têm o direito de erguer a cabeça bem alto e seguir com coragem e positividade rumo aos próximos desafios, e agora estamos concentrados em nossos quatro confrontos na Liga das Nações da Europa".

Vale lembrar que a seleção inglesa se prepara para retornar às competições oficiais com um aguardado confronto diante do campeão mundial, a seleção da Espanha, no dia 26 de setembro corrente, dentro das disputas da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.