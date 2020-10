Tuchel feliz com volta de Neymar, mas preocupado em manter nível do PSG de 2020

O treinador deixou claro que se o PSG não se reforçar, não tem como manter os bons resultados da temporada passada

Um misto de boas notícias e preocupação para Thomas Tuchel. Ao mesmo tempo em que confirmou poder contar com Neymar, recuperando de uma pequena lesão, o técnico do disse duvidar que o time mantenha o bom desempenho da última temporada se não se reforçar.

Na vitória por 2 a 0 contra o Reims, Neymar lesionou a panturrilha e preciso ser encaminhado para o departamento médico. Junto do brasilerio estava Idrissa Gueye, com dores no tornozelo. Mas, apesar das preocupações com possíveis baixas, as notícias são boas.

"Duas boas notícias - eles fizeram parte dos dois últimos treinamentos com boa intensidade. Estão prontos e em forma, nenhum deles tem nenhum problema no momento", disse o alemão em sua coletiva de imprensa.

Além disso, outra felicidade para Tuchel quando se trata de Neymar. O julgamento do camisa 10 após a confusão no clássico contra o teve resultado positivo, e o brasieleiro não sofreu mais punições do que os jogos de gancho que já cumpriu.

"Fiquei muito feliz. Já ​​temos muitas suspensões depois deste jogo contra o . Estávamos com medo de ter que jogar sem Neymar por algumas semanas. Estou muito feliz".

Por outro lado, porém, Tuchel se mostrou preocupado com a temporada após os bons resultados de 2019/21, que levaram o PSG à final da Liga dos Campeões. Sem grandes contratações, o treinador usou adversários como exemplo demonstrando medo de que seu time fique para trás. "Se mantivermos o time que temos hoje, honestamente, não podemos pedir os mesmos resultados, porque é essa a situação.

"Por exemplo, olhamos para o , eles não estavam em [para a final da Champions] e agora contrataram Thiago [Alcântara] e outro jogador do [Diogo Jota]. O assinou com alguns defensores depois de perder nas quartas de final. O Atlético agora tem Luis Suárez. As equipes terão que lutar contra um grande desafio. Será mais difícil do que no ano passado, se ficarmos assim", disse o treinador, que ainda usou a como exemplo.

Entre a última e a atual temporada, o PSG fez apenas uma contratação - de Alessandro Florenzi -, mas perdeu Thiago Silva, Edinson Cavani e Thomas Meunier. "Não é impossível para nós contratarmos novos jogadores. Acho que é necessário dizer que no momento não temos a mesma qualidade no elenco. Não temos os mesmos jogadores. Essa é a realidade".

O treinador ainda completou dizendo que, se não conseguir se reforçar, o PSG tem que se contentar em não ter os mesmos resultados, já que os rivais tem se "saído bem na janela de transferências".

O PSG - que ficou no Grupo H da Liga dos Campeões 2020/21, com , e Istanbul - entra em campo nesta sexta-feira (2), contra o Angers, pela .