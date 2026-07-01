Tuchel: O jogo contra o Congo é parecido com as partidas da Copa da Inglaterra!

Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, elogiou o papel decisivo que Harry Kane desempenhou na classificação dos “Três Leões” às custas da República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026, afirmando que o atacante da equipe sempre prova seu valor em partidas importantes.

O técnico alemão também falou sobre a dificuldade do confronto que se aproxima contra o México nas oitavas de final, observando que jogar em casa dará aos anfitriões uma clara vantagem.

A seleção inglesa conseguiu reverter o placar, depois de estar perdendo por um gol para a República Democrática do Congo na noite desta quarta-feira, e venceu por 2 a 1, garantindo assim um confronto contra o México na manhã da próxima segunda-feira.

É isso que esperamos de Harry Kane

Tuchel disse, em declarações à rede “BBC” sobre Harry Kane, que marcou os dois gols da equipe: “É exatamente isso que esperamos dele, e acredito que ele também espera isso de si mesmo. Em partidas difíceis e acirradas, a função de Harry é decidir o jogo, e é isso que um jogador de alto nível faz.”

Ele também elogiou os reservas, afirmando que o espírito coletivo dentro da seleção foi um dos principais motivos da classificação, e disse: “Como venho dizendo ao longo do torneio, a energia e o espírito coletivo dentro da equipe estão nos níveis mais altos. Todos estão plenamente cientes da fase em que chegamos no torneio e entendem o que é necessário para continuarmos.”

E acrescentou: “Acredito que cada jogador se sinta muito à vontade, seja como titular ou ao entrar como reserva para encerrar a partida, graças ao ambiente que os jogadores criam uns para os outros.”

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Não aceitamos a ideia da derrota

Tuchel afirmou que, em nenhum momento, sentiu que sua equipe perderia a esperança, apesar de estar perdendo no placar.

Ele disse: “É fácil dizer isso depois do fim da partida, mas não houve tempo para dúvidas. Foi uma partida extremamente difícil, e essa equipe nunca aceitou a ideia da derrota, e isso foi o que mais me impressionou.”

E continuou: “Não senti nenhuma dúvida nos jogadores; pelo contrário, senti que eles estavam fazendo o que deviam fazer. Mostraram personalidade forte e, mais uma vez, demonstraram total comprometimento.”

O técnico alemão reconheceu que o início não foi perfeito, acrescentando: “Foi difícil porque levamos o primeiro gol e também não conseguimos pressionar como deveríamos nos primeiros 20 minutos. O comprometimento esteve presente o tempo todo, mas nos três quartos finais da partida fomos excelentes.”

E continuou: “Senti a confiança dos jogadores, e esse foi o indicador mais importante para mim. Criamos várias chances; talvez tenha havido um pênalti, talvez não; além disso, o goleiro adversário defendeu várias oportunidades. Eles conseguiam atrapalhar o que estávamos fazendo, mas, depois de marcarmos o gol de empate, o ímpeto mudou totalmente a nosso favor, a confiança dos jogadores aumentou ainda mais e conseguimos virar o jogo. Muito bem.”

Partidas da Copa da Inglaterra

Tuchel comparou a dificuldade da partida ao clima das partidas da FA Cup, dizendo: “Em alguns momentos, senti exatamente a natureza da fase em que estamos na competição. Se eu quisesse fazer uma comparação, seria com as partidas fora de casa em janeiro ou fevereiro na FA Cup, quando as coisas ficam extremamente complicadas.”

E acrescentou: “Em circunstâncias como essas, é preciso manter a confiança em si mesmo, mostrar personalidade e não desistir, aconteça o que acontecer. Acho que a equipe merece elogios porque fez exatamente isso e conseguiu virar o placar. Foi uma vitória merecida, mas demorou bastante.”

Não me importo com a comparação com a França e a Argentina

Tuchel também respondeu às comparações que sugerem que a Inglaterra não apresentou o mesmo nível que a França ou a Argentina no torneio.

Ele disse: “Não me importo com o que as pessoas dizem. Quando chegar a hora de enfrentar essas duas seleções, elas serão as favoritas à vitória, enquanto nós seremos os azarões, e estamos felizes com essa situação.”

Confronto com o México

Sobre o esperado confronto contra o México na capital, Cidade do México, o técnico da Inglaterra reconheceu a dificuldade da tarefa, explicando: “Não tenho certeza se estamos totalmente preparados, pois enfrentamos uma grande vantagem a favor do México. Eles jogam lá desde o início do torneio e se adaptaram à altitude, enquanto não temos tempo suficiente para nos adaptar a essas condições.”

E acrescentou: “É uma grande vantagem para eles, e não sei se haverá outros desafios também. Não tenho certeza se a viagem será fácil, se conseguiremos dormir bem ou mesmo se não haverá barulho do lado de fora do hotel.”

E concluiu suas declarações com espírito de desafio, dizendo: “Tudo bem, que venham todos esses desafios. Será uma partida linda e muito emocionante. Haverá muitos obstáculos, mas esta equipe estará pronta, sejam quais forem as circunstâncias.”