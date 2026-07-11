Tuchel: Não mudei a identidade da Inglaterra... e essa seleção me impressionou

O alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, afirmou que sua equipe continua ansiosa por conquistar mais na Copa do Mundo de 2026, ressaltando que chegar às quartas de final não passa de um passo no caminho, antes do confronto contra a Noruega, neste sábado à noite, em uma disputa pela vaga nas semifinais.

A seleção dos “Três Leões” espera dar continuidade à sua trajetória no torneio ao enfrentar a seleção da Noruega, liderada por Erling Haaland, em meio a algumas ausências e incertezas em relação à escalação titular.

Situação dos lesionados e ausências

Tuchel disse durante a coletiva de imprensa pré-jogo, segundo o jornal “Marca”: “A melhor notícia é que conseguimos contar com todos os jogadores nos treinos. Todos os jogadores estão disponíveis, com exceção de Kwansa, que está suspenso, e Jordan Henderson”.

E acrescentou: “Demos um grande passo na última partida, mas foi apenas um passo. Ainda temos a vontade e a ambição de conquistar mais vitórias”.

Declan Rice e Mark Joyhi voltaram a participar dos treinos em preparação para o confronto, enquanto Henderson fica de fora devido à lesão sofrida durante a comemoração da classificação no México, além da ausência de Jarell Kwansa, que cumpre suspensão.

Elogios especiais a Harry Kane

Tuchel dedicou um espaço significativo para elogiar o capitão da seleção, Harry Kane, afirmando que ele faz a diferença constantemente.

“Falamos sobre Harry Kane após cada partida, porque é ele quem sempre decide o resultado”, disse ele.

E acrescentou: “Não consigo encontrar palavras para descrevê-lo. Ele é nosso capitão e o melhor jogador da equipe, e está vivendo o melhor momento de sua carreira.”

E continuou: “Ele é um jogador coletivo e sempre assume a responsabilidade. É um orgulho ser o capitão da seleção da Inglaterra, e é também um prazer treiná-lo.”

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A filosofia da Inglaterra

O técnico alemão rejeitou a ideia de que tenha tentado mudar a identidade do futebol inglês desde que assumiu o cargo.

Ele explicou: “Não acho que tenha tentado mudar a identidade da seleção. Só quis proporcionar o ambiente adequado para que os jogadores mostrassem o melhor de si”.

E acrescentou: “Podemos apresentar um futebol ofensivo e podemos jogar com garra. A mentalidade de luta, a vontade e a determinação fazem parte da identidade do futebol inglês, e este grupo possui essas qualidades no mais alto nível”.

Mensagem sobre a França e a Espanha

Tuchel falou sobre as seleções favoritas ao título, elogiando o desempenho da França e da Espanha.

Sobre a seleção francesa, ele disse: “A França tem sido impressionante e é uma das principais favoritas para conquistar a Copa do Mundo”.

Já sobre a Espanha, ele explicou: “Nos grandes torneios, a Espanha demonstra enorme confiança em seu estilo de jogo. Ela nunca se desespera e sempre acredita na possibilidade de marcar nos últimos minutos”.

E acrescentou: “Restam apenas seis seleções no torneio. Chegar às quartas de final já é um avanço, mas queremos mais do que isso. Espero que enfrentemos mais tarde uma dessas seleções”.

Mensagem aos torcedores

Tuchel encerrou sua fala reforçando sua confiança no apoio da torcida, dizendo: “Acredito que esta seleção tem muito a oferecer”.

E acrescentou: “Não sei exatamente como todos nos veem, mas sinto que a torcida ama essa equipe, porque vê jogadores que dão tudo de si pela camisa”.

E continuou: “Temos um estilo de jogo único, e vimos isso nas eliminatórias e em vários momentos durante o torneio. Ainda podemos evoluir, mas estou convencido de que a torcida, as crianças e os fãs de futebol sentem a energia que essa seleção transmite, e acredito que eles a amam”.