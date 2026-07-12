Tuchel, irritado: Não podemos nos contentar apenas com a genialidade de Kane e Bellingham

Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, afirmou que concorda com a opinião de Jude Bellingham sobre o grande esforço dos jogadores durante a vitória sobre a Noruega e a classificação para as semifinais da Copa do Mundo, mas ressaltou, ao mesmo tempo, que a equipe é capaz de apresentar um desempenho melhor e que deve fazê-lo.

Jude Bellingham mais uma vez tirou a seleção da Inglaterra de uma situação difícil, ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 1 depois que a Noruega abriu o placar, antes de ser informado, logo após o fim da partida, de que Tuchel não estava satisfeito com o desempenho de sua equipe.

Bellingham, que recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, disse: “Bem, tudo bem... Foi muito difícil em campo. Foi uma partida árdua, e todos os jogadores se esforçaram muito. Por isso, meu apreço e meu respeito vão para todos que estavam em campo, pois deram o máximo mais uma vez”.

Tuchel esclareceu, durante a coletiva de imprensa, em resposta a uma pergunta sobre se concordava com as declarações de Bellingham: “Com certeza, ninguém discorda disso. Admiro o esforço dos jogadores, o espírito de equipe, a confiança, a capacidade de superar as dificuldades, lutar e encontrar maneiras de conquistar a vitória; tudo isso esteve no mais alto nível. Eles merecem todo o reconhecimento por isso.”

O técnico alemão acrescentou: “Mas também sou técnico de futebol e acredito que podemos ter um desempenho melhor. De modo geral, não considero que tenha sido uma partida de alto nível. Acho que já fizemos partidas melhores antes; por isso, minha mente analítica e o técnico que há em mim ainda acreditam que podemos, e devemos, apresentar um futebol melhor”.

Jude Bellingham e o capitão da seleção, Harry Kane, dominaram a marcação de gols da Inglaterra no torneio, tendo marcado 12 dos 13 gols da equipe na Copa do Mundo. Apesar do desejo de Tuchel de ver maiores contribuições ofensivas do restante dos jogadores, ele não se opõe a que a dupla continue decidindo as partidas.

Tuchel disse: “Precisamos aprimorar nosso desempenho ofensivo para dar a outros jogadores, além de Bellingham e Kane, melhores oportunidades de chegar às áreas de finalização”.

E continuou: “Mas, claro, eles são jogadores decisivos. Gostam de assumir a responsabilidade, têm qualidade e aparecem nos momentos decisivos; portanto, não há nenhum problema nisso”.

E acrescentou: “Não precisamos nos sentir arrependidos porque esses dois jogadores representam nossa seleção e decidem as partidas a nosso favor. É algo impressionante, pois ambos estão entre os melhores jogadores e encontraram uma maneira extremamente eficaz de jogar juntos”.

Tuchel voltou a responder a uma nova pergunta sobre o motivo de parecer insatisfeito, apesar dessa importante vitória, dizendo: “Não, de forma alguma, não estou insatisfeito com o resultado nem com a equipe”.

E acrescentou: “Talvez eu precise me explicar melhor. Sem dúvida, estou orgulhoso e feliz, e sinto uma grande ligação com essa equipe, porque os jogadores fazem tudo o que é necessário para dar mais um passo adiante. Eles se recusam a perder e superam os obstáculos e as dificuldades”.

E concluiu: “Queremos extrair o melhor de nós mesmos, porque um grande desempenho ajuda a vencer as partidas. Essa é a verdade, e por isso o técnico que há em mim não está totalmente satisfeito, e não estou 100% feliz com a maneira como jogamos, e continuo firme nessa opinião”.