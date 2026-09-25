Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, não escondeu seu profundo descontentamento com as ausências recorrentes de seu craque Cole Palmer, enviando uma mensagem dura e direta ao jogador do Chelsea após sua nova desistência da convocação dos Three Lions.

Tuchel afirmou, em uma entrevista coletiva incendiária antes do aguardado confronto contra a Espanha na abertura da Liga das Nações da Europa neste sábado, no estádio de Wembley, que Palmer perdeu mais uma oportunidade de ouro para se afirmar.

Palmer, de 24 anos, havia voltado com força aos planos de Tuchel após um início impressionante de temporada com o Chelsea, no qual marcou 4 gols e deu duas assistências em 7 partidas, sendo convocado para os confrontos contra Espanha, República Tcheca e Croácia, depois de ter sido cortado da lista da Copa do Mundo no início deste ano por causa da queda de rendimento provocada pelas lesões.

No entanto, o jovem atacante foi obrigado a desistir novamente por causa de uma lesão muscular, o que provocou a ira do técnico alemão.

Tuchel disse aos jornalistas em tom incisivo: "É mais uma oportunidade perdida. Ele desperdiça muitas oportunidades, não o culpo por isso, é apenas um fato. Ele falta a muitas convocações por causa das lesões".

E acrescentou: "Eu só quero me basear no que vejo e observo por mim mesmo dentro da minha equipe, e para isso o jogador precisa estar na convocação. Se ele não estiver na convocação, há um nível mais alto no qual o jogador precisa se provar, e é um nível que só pode ser alcançado com a minha presença e a da minha comissão em campo. É uma oportunidade perdida".

Resposta incendiária às acusações de "poupar cargas"

Tuchel rejeitou com veemência as insinuações de que a comissão técnica da seleção estaria aliviando a carga de Palmer ao permitir que ele deixasse a convocação, especialmente porque ele jogou os 90 minutos completos com o Chelsea diante do Brentford antes de se juntar à seleção.

Ele explicou: "Ele joga sofrendo com desconforto e dor, e não consegue jogar no mais alto nível sofrendo com isso. O Chelsea nos informou disso, e foi o que entendi. Nós não poupamos as cargas dos jogadores".

Tuchel prosseguiu com sua mensagem firme: "Isto não é uma data Fifa qualquer, é um ambiente competitivo em que os jogadores gostam de treinar e de estar juntos. Foi isso que criamos, e nunca abriremos mão disso. Nunca permitiremos que se infiltre um sentimento de que os jogadores não querem estar aqui. Nós nos concentramos nos jogadores que têm um forte desejo de jogar pela Inglaterra".

Essas declarações vêm com o início da primeira data Fifa que se estende por três semanas sob o calendário revisado da Fifa, que fundiu as janelas de setembro e outubro.

A Inglaterra começa sua trajetória no Grupo A3 com um confronto incendiário contra a Espanha, campeã do mundo, no sábado, em Wembley, antes de viajar a Praga para enfrentar a República Tcheca em 29 de setembro, e depois enfrentar a Croácia em Rijeka no dia 3 de outubro, recebendo novamente a República Tcheca em Wembley três noites depois.











