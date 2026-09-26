Tuchel critica estrela inglesa: "Uma chance perdida para ele, mais uma vez uma chance perdida..."

Thomas Tuchel fez críticas à ausência contínua de Cole Palmer na seleção inglesa. O técnico vê o meio-campista do Chelsea desistir novamente por problemas físicos e classifica isso como uma chance perdida.

Palmer havia sido inicialmente convocado para os próximos quatro jogos da Inglaterra na Liga das Nações, mas acabou se retirando. Além do astro de 24 anos do Chelsea, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford e Tino Livramento também foram cortados.

“É certamente uma chance perdida para Palmer. Mais uma chance perdida”, disse Tuchel. “Ele perde momentos demais. Eu não o culpo por isso. É simplesmente um fato que ele perde treinamentos da seleção em excesso por causa de lesões.”

Desde que Tuchel assumiu o comando da Inglaterra no início de 2025, Palmer entrou em campo apenas três vezes pela seleção. O jogador do Chelsea ficou fora da convocação para a Copa do Mundo do verão passado e já lida com problemas físicos há algum tempo.

Tuchel enfatizou que quer avaliar os jogadores principalmente pelo que ele mesmo vê durante os períodos de jogos de seleções. “Se você não está no período de treinos, simplesmente não consegue atingir um próximo nível de causar impressão. Isso só é possível quando você realmente está comigo e conosco em campo.”

Segundo o alemão, a saída de Palmer não tem nada a ver com um controle consciente de carga. “Meu entendimento é que ele joga com desconforto e dor e que, no mais alto nível, ele não consegue render com desconforto e dor. Por isso, ele se retirou, e fomos informados sobre isso por ele e pelo Chelsea.”

Ao mesmo tempo, Tuchel deixou claro que não quer que os jogadores vejam os períodos de seleção como um momento de descanso. “Nós não gerenciamos a carga. Isto não é uma ‘pausa internacional’. É um ambiente competitivo, mas também um ambiente em que os jogadores gostam de estar assim que chegam.”

Por isso, o técnico segue firme em seus princípios em relação à seleção inglesa. “Nunca vamos abrir mão dessa sensação e não queremos que surja a ideia de que os jogadores não querem vir. Estamos focados nos caras que querem absolutamente jogar pela Inglaterra.”

A Inglaterra inicia no sábado a nova campanha da Liga das Nações com um jogo em casa contra a atual campeã europeia e mundial, a Espanha.