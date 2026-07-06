Trump elogia o “excepcional”... Estrela da Inglaterra impressiona o presidente dos EUA

O capitão da seleção da Inglaterra, Harry Kane, recebeu elogios especiais depois de chamar a atenção com uma atuação histórica, na qual liderou os “Três Leões” à vitória sobre o México no temível Estádio Azteca, onde seu brilhantismo chamou a atenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não perdeu tempo em publicar uma mensagem de elogio ao astro inglês logo após a vitória da Inglaterra sobre o México na Copa do Mundo.

O presidente dos EUA tuitou assim que a seleção inglesa marcou o gol da vantagem sobre o México: “Harry Kane, jogador da Inglaterra, é um grande jogador”.

Kane proporcionou uma noite inesquecível na Copa do Mundo de 2026, ao marcar um gol e dar uma assistência, levando a Inglaterra a uma vitória esmagadora sobre os anfitriões e garantindo a classificação para as quartas de final no coração de um reduto que não conhecia a derrota há dez partidas consecutivas.

A missão dos ingleses parecia impossível no papel, já que a seleção mexicana entrou em campo apoiada por uma sequência de vitórias no Estádio Azteca na Copa do Mundo considerada a mais longa da história do torneio, antes que Kane e seus companheiros chegassem para quebrar o domínio e acabar com a lenda.

Embora o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não seja conhecido como especialista em futebol, o fato de Kane ter recebido seu elogio público é considerado uma conquista notável, especialmente porque os Estados Unidos são um dos países anfitriões da Copa do Mundo neste verão.

A mensagem de Trump veio coroar um desempenho que os torcedores descreveram como “impressionante” para um capitão que reescreveu a história da Inglaterra diante do México.

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