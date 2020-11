Troca entre Neymar e Cristiano Ronaldo agita noticiário europeu

Juventus pretende propor ao PSG uma troca entre os dois craques para a próxima temporada, afirma jornalista italiano

Esta quarta-feira (11) amanheceu com uma verdadeira bomba para o mundo do futebol. Uma possível troca entre e envolvendo os craques Neymar e Cristiano Ronaldo, para a próxima temporada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e veja como experimentar o DAZN grátis por um mês!

A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista italiano Tancredi Palmeri, do Tuttomercato, site especializado em transferências, que também trabalha como correspondente em outros veículos como beIN Sports e CNN.

Mais times

BOMBA!

Juventus vai oferecer ao PSG uma troca entre Cristiano Ronaldo e Neymar.



Operação pra completar em um ano.

Os detalhes:https://t.co/TlOPYu04OK — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 10, 2020

O contrato de Cristiano Ronaldo com a Juventus se encerra no final da temporada 2021-22 e, conforme explica o Tuttomercato, o clube não teria condições de renovar com sua grande estrela. Dessa forma, para não perder o cinco vezes melhor do mundo de graça ao final do vínculo, a Velha Senhora estuda uma operação elaborada para recuperar parte do investimento.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

E essa operação envolve nada mais nada menos do que uma troca do português por Neymar, do PSG. Uma possível venda de Paulo Dybala para outro clube ainda poderia entrar como fonte de recurso para viabilizar o negócio.

A informação também chegou rapidamente na , através da revista France Football, que repercutiu a informação dada por Tancredi Palmeri.

Mercato : Un échange Neymar (PSG) - Cristiano Ronaldo (Juventus) envisagé l'été prochain ? https://t.co/R6hUOw8HkX — France Football (@francefootball) November 11, 2020

Neymar, PSG e Leonardo

Foto: Getty Images

O contrato de Neymar com o PSG se encerra na metade de 2021 e algumas conversas pela renovação com o camisa 10 já estão acontecendo, segundo o próprio Leonardo, diretor esportivo do clube.

Porém, o que aumenta ainda mais os rumores sobre a troca com a Juventus envolvendo Neymar e CR7 foi uma outra entrevista do dirigente do Paris, dada nesta terça-feira (10).

O astro português já foi envolvido em algumas especulações para reforçar o PSG em temporadas passadas e seria um dos sonhos do de Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube. No início de outubro, o tema entrou em pauta mais uma vez e não foi descartado por Leonardo. Perguntado sobre essa possibilidade pelo canal oficial do PSG, dado o suposto interesse da Juve em negociar sua estrela em fim de contrato, o basileiro foi claro ao dizer que ‘coisas extraordinárias podem acontecer’.

Mais artigos abaixo

"Quem pode comprá-lo [CR7]? É um pequeno círculo e o PSG está nele. Normalmente, essas são oportunidades, situações. Na janela de transferência, temos que nos preparar para essas situações e é isso que fazemos. Temos nossas prioridades, nossas listas, mas coisas extraordinárias podem acontecer", afirmou ao PSGTV.

Talvez esse seja o início de mais uma novela que pode esquentar o mundo do futebol até o fim desta temporada na Europa.