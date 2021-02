Troca de camisas e brincadeiras: Davies reencontra 'ídolo' Gignac na final do Mundial

Lateral do Bayern ainda jogava na MLS quando encontrou o atacante do Tigres pela primeira vez

A decisão do Mundial de Clubes de 2020 entre Bayern de Munique e Tigres será marcada por um reencontro inusitado. Alphonso Davies e seu "ídolo" André Pierre Gignac decidem o título de campeão do mundo após quatro anos do primeiro encontro entre eles.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em 2017, Davies ainda defendia o Vancouver Whitecaps, da MLS, e liderada pelo jovem de 16 anos que ainda jogava como ponta, a equipe canadense chegou à semifinal da Concachampions contra o Tigres, que já contava com boa parte do elenco que disputa a final nesta quinta-feira (11).

O time mexicano avançou para a final da competição naquele ano com placar agregado de 4 a 1 e Gignac, inclusive, fez um belo gol no jogo de volta.

Mas uma curiosidade foi registrada após o primeiro jogo daquele confronto. O Whitecaps publicou no Twitter que Davies e Gignac haviam trocado as camisas e postaram uma imagem do jovem segurando o "presente" do atacante francês.

As promised.



Watch Davies and Gignac go head-to-head again on April 5 at BC Place: https://t.co/vQot7xyj9i #OurClubForCanada #VWFC pic.twitter.com/3XGpCl4knN — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) March 16, 2017

Anos depois, já no Bayern de Munique, Davies fez uma das melhores exibições da sua vida na goleada por 8 a 2 contra o Barcelona, na Liga dos Campeões. Após o jogo, o canadense falou sobre a emoção de enfrentar seu ídolo.

"Quando era pequeno costumava ver o Messi a toda a hora e agora o enfrento", disse Davies.

Mais artigos abaixo

A frase foi publicada no Twitter da Mediatempo, do México, e Gignac não perdeu tempo para brincar e exaltar o canadense.

"Pensei que eu era seu ídolo hahaha só uma piada! Que nível você tem, Alphonso Davies! Enorme!", publicou o ídolo do Tigres, 15 anos mais velho que o lateral do Bayern.

Pensé que era yo su ídolo jajaja🙄 pequeña broma! Que nivel traes @AlphonsoDavies 👏🏻 ENORME 🙏🏻 pic.twitter.com/L8pvM7S444 — Gignac Andre-pierre (@10APG) August 14, 2020

Davies e Gignac se reencontram dentro de campo - assim como Neuer e os mexicanos - às 15h (de Brasília) para brigar pelo título do Mundial de Clubes. Você pode acompanhar todos os lances da finalíssima aqui na Goal em tempo real.