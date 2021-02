Não foi só o Palmeiras: Neuer também já sofreu com mexicanos

Duelo entre Tigres e Bayern na final do Mundial de Clubes faz o goleiro alemão relembrar a derrota para o México na Copa do Mundo de 2018

A final do Mundial de Clubes entre Tigres e Bayern de Munique já é histórica. Pela primeira vez, um time da Concacaf chega tão longe na competição. E um vitória dos Felinos significaria mais uma decepção de Manuel Neuer contra equipes mexicanas.

Na estreia da Copa do Mundo de 2018, Alemanha e México se encontraram. Defendendo o título conquistado em 2014, os alemães foram surpreendidos pelos mexicanos, que venceram por 1 a 0 a partida, gol de Hirving Lozano.

Após a vitória por 2 a 0 contra o Al Ahly, que assegurou o Bayern na final do Mundial de Clubes, Neuer relembrou aquele confronto e admitiu que não guarda boas lembranças dos mexicanos.

"Me lembro do jogo contra o México em 2018, uma lembrança nada positiva", disse o atual melhor goleiro do mundo à Fifa. "Aqui é outro torneio, estou com a minha equipe para enfrentar o Tigres e ganhar e é especial para uma equipe fazer história. Também queremos fazê-la conquistando o sexto título para deixar uma marca".

O goleiro alemão se refere ao sexto título pois em menos de um ano o Bayern pode vencer todos os torneios que disputou. Restando apenas o Mundial de Clubes, o clube bávaro já conquistou a Liga dos Campeões, Bundesliga, Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha e Supercopa da Uefa.

Vale destacar que não é só Neuer que estava no confronto Alemanha x México e enfrentará o Tigres nesta quinta-feira (11), às 15h (de Brasília). Joshua Kimmich, Jerome Boateng e Thomas Müller foram titulares junto com o goleiro no jogo da Copa do Mundo. Leon Goretzka e Niklas Süle ficaram no banco de reservas.

Embora a principal esperança de título do Tigres esteja com o francês André Pierre Gignac, alguns jogadores dos Felinos estavam no "jogo traumático" para Neuer. O zagueiro Hugo Ayala e o lateral Carlos Salcedo foram titulares da seleção na Copa e estarão em campo na final do Mundial. Javier Aquino, reserva no jogo de 2018, é outro que pode jogar contra o Bayern.