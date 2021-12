Messi: "Não gosto de ser um exemplo e nunca tentei ser o melhor"

Messi disse não se sentir confortável em ser um modelo a ser seguido e que nunca sonhou em ser o melhor jogador da história do futebol. Em entrevista para a France Football, o ganhador da sétima Bola de Ouro da carreira expôs seu pensamento a respeito de ser um espelho para a comunidade do futebol.

"Não sei se sou um exemplo a ser seguido. Eu não gosto de ser um exemplo ou de dar conselhos. Lutei pelos meus sonhos. No começo era ser um jogador de futebol, depois me superar e buscar novos objetivos a cada ano. No meio disso tudo tem o elemento da sorte. Também depende de Deus, e eu acredito que ele escolheu que tudo isso acontecesse comigo", disse Messi.

A mais recente Bola de Ouro vencida pelo craque do PSG reacendeu o debate sobre se ele é o melhor jogador da história do futebol. Messi não faz essa afirmação.

"Eu nunca disse isso ou tentei levantar essa ideia. Para mim, apenas ser considerado ou citado como um dos melhores jogadores do mundo é mais do que suficiente. É algo que eu jamais poderia sonhar ou imaginar. Mas... não sei como falar isso sem ser interpretado de maneira errada... não é que eu não me interesso, mas, vamos dizer que eu não dou muita importância para tudo isso. Não muda nada para mim ser o melhor ou não. E eu também nunca tentei ser o melhor".