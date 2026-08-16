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Muhammad Sharaf Eldeen

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Trio do Real Madrid indicado ao prêmio Golden Boy

Endrick
Y. Diomande
T. Pitarch
Schalke x Real Madrid
Schalke
Real Madrid
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Espanyol x Real Madrid
Espanyol
La Liga
Brasil
Costa do Marfim
Espanha
Alemanha

Diomandé se transferiu recentemente do Leipzig para o clube merengue

Três jogadores do Real Madrid estão na lista de indicados ao prêmio Golden Boy de 2026, concedido anualmente pelo jornal "Tuttosport" italiano ao melhor jogador jovem das ligas europeias.

A lista de indicados incluiu jogadores merengues: o marfinense Yan Diomande, o brasileiro Endrick e o espanhol Thiago Pitarch, o que foi destacado pelo clube merengue por meio de seu site oficial.

Para o prêmio de 2026, exige-se que o jogador tenha nascido depois de 1º de janeiro de 2006 e que esteja registrado em uma das 25 ligas europeias mais fortes.

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A lista conta com outros nomes de destaque, como Lamine Yamal, Warren Zaïre-Emery, Pau Cubarsí, Ayoub Bouaddi, Estêvão, Lennart Karl, Ethan Nwaneri e Franco Mastantuono.

O número de indicados na lista inicial é de 100 jogadores, com a "Tuttosport" atualizando a classificação mensalmente, antes de reduzir a lista posteriormente para 20 jogadores que disputarão o prêmio final.

O vencedor é definido por meio de um comitê composto por 50 jornalistas, dos principais veículos de imprensa europeus.

O francês Désiré Doué, estrela do Paris Saint-Germain, é o último detentor do título de Golden Boy, depois de ter vencido o prêmio de 2025 com ampla vantagem sobre o turco Arda Güler, jogador do Real Madrid, que ficou em segundo lugar.


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