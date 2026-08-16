Três jogadores do Real Madrid estão na lista de indicados ao prêmio Golden Boy de 2026, concedido anualmente pelo jornal "Tuttosport" italiano ao melhor jogador jovem das ligas europeias.

A lista de indicados incluiu jogadores merengues: o marfinense Yan Diomande, o brasileiro Endrick e o espanhol Thiago Pitarch, o que foi destacado pelo clube merengue por meio de seu site oficial.

Para o prêmio de 2026, exige-se que o jogador tenha nascido depois de 1º de janeiro de 2006 e que esteja registrado em uma das 25 ligas europeias mais fortes.

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A lista conta com outros nomes de destaque, como Lamine Yamal, Warren Zaïre-Emery, Pau Cubarsí, Ayoub Bouaddi, Estêvão, Lennart Karl, Ethan Nwaneri e Franco Mastantuono.

O número de indicados na lista inicial é de 100 jogadores, com a "Tuttosport" atualizando a classificação mensalmente, antes de reduzir a lista posteriormente para 20 jogadores que disputarão o prêmio final.

O vencedor é definido por meio de um comitê composto por 50 jornalistas, dos principais veículos de imprensa europeus.

O francês Désiré Doué, estrela do Paris Saint-Germain, é o último detentor do título de Golden Boy, depois de ter vencido o prêmio de 2025 com ampla vantagem sobre o turco Arda Güler, jogador do Real Madrid, que ficou em segundo lugar.



