Grêmio tem mais duas baixas na Libertadores por suspeitas de Covid-19

Apesar dos testes negativos, Emanuel e Victor Ferraz estão isolados; jogo será na sexta (9)

A delegação gremista tem novas baixas para o jogo da sexta-feira (9) contra o Independiente Del Valle, pela Libertadores da América. Além do lateral direito Vanderson e do goleiro Paulo Victor, que testaram positivo para Covid-19, mais dois jogadores tiveram que retornar para Porto Alegre em voo sanitário privado, contratado pelo clube: o zagueiro Emanuel e o lateral direito Victor Ferraz.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Emanuel e Victor Ferraz apresentaram sintomas da doença e realizaram um novo teste para Covid-19, porém o resultado foi negativo para ambos. Por determinação do protocolo de saúde, os dois foram obrigados a retornar para o Brasil, onde serão monitorados diariamente.

Com as quatro baixas na delegação tricolor, a comissão técnica acabou convocando o lateral direito Felipe Albuquerque, que vai de Porto Alegre, direto para Assunção, no Paraguai. Como o auxiliar técnico Alexandre Mendes acabou ficando sem lateral direito para este jogo, é possível que Felipe comece a partida contra os equatorianos do Del Valle.

Confira o quadro atual dos casos de Covid-19 no Grêmio: