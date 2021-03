Três clubes do futebol brasileiro entram na briga por Matheus Babi

Atacante, que está emprestado ao Botafogo, aguarda empresários no Rio de Janeiro para decidir o futuro

O atacante Matheus Babi, do Botafogo, está valorizado no mercado. O jogador de 23 anos recebeu três propostas oficiais e decidirá o futuro nos próximos dias. O primeiro clube a fazer uma oferta pelo atleta foi o Athlético-PR; em seguida, o Fluminense entrou na disputa. A notícia do interesse do Tricolor das Laranjeiras foi dada pelo GE e confirmada pela reportagem.

Segundo apuração da Goal, um clube de São Paulo também entrou na briga por Matheus Babi. Com três opções na mesa, os agentes do atacante vão desembarcar no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (31) para analisar as propostas junto ao jogador e ao Serra Macaense, detentor dos direitos econômicos.

VITÓRIA DO GLORIOSO!⚽️🔥



Com dois gols de Matheus Babi e um de Warley, Fogão vence o Resende por 3 a 0. VAAAAAAAAAAAAAAMOS!



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/wW0FRY5pby — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 8, 2021

Com direito a 40% de taxa de vitrine por conta do empréstimo, o Botafogo é outro grande interessado na melhor proposta por Babi. O atacante chegou ao clube alvinegro na última temporada e soma 14 gols com a camisa do Glorioso, dois deles já na atual edição do Campeonato Carioca.