Matheus Babi fica ou deixa o Botafogo? Quais são os times interessados e os valores do atacante?

O atacante, emprestado pelo Serra Macaense ao Alvinegro, interessa a clubes como o Fluminense para a temporada 2021

Matheus Babi foi um dos poucos jogadores do Botafogo que terminou a temporada 2020, provavelmente a pior em toda a história do clube, marcada pelo rebaixamento à Série B, valorizado. Em 39 jogos, o atacante de 23 anos marcou 11 gols e deu uma assistência considerando todas as competições.

Neste início de temporada 2021, os três gols marcados pelo alvinegro em cinco jogos começaram a fazer a ferida junto à torcida (que o criticou pelo fato de o atleta ter sido flagrado em uma festa, em plena pandemia e após derrota em 2020) começar a ter uma leve cicatrizada, e reforçaram a esperança de ver Babi ser, agora na Série B, uma das peças mais importantes do elenco botafoguense. No entanto, o futuro do centroavante no clube é motivo de muitas dúvidas e especulações.

Como é o contrato entre Babi e o Botafogo

Matheus Babi joga pelo Botafogo emprestado pelo modesto Serra Macaense. O empréstimo é válido até o fim de 2021 e o Alvinegro tem direito a 40% do valor de uma negociação feita neste período. O Serra Macaense estipula um valor mínimo de 900 mil euros (o equivalente a R$ 5,9 milhões na cotação atual) para vender o seu ativo.

Serra Macaense quer Babi fora do Botafogo

Em entrevista concedida ao site Torcedores.com, o presidente do Serra Macaense, Rodrigo dos Santos, manifestou seu desejo de ver Babi fora do Botafogo, dizendo que o atacante não é jogador para a segunda divisão.

“O Matheus Babi pertence 100% ao Serra Macaense. O Botafogo tem 40% de vitrine, ou seja, se deixar terminar o contrato no final do ano o clube não terá direito a nada. Eles têm a opção de antecipar a compra do passe. No entanto, a situação econômica deles não permite grandes investimentos. Por isso, já comunicamos ao Botafogo que não temos interesse em ver o atleta jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Nós entendemos que a competição é ‘pequena’ para o Matheus Babi”, afirmou o dirigente.

Botafogo pode ficar tranquilo?

O destino de Babi pode não ser, de fato, o Botafogo para esta temporada. Isto é algo que o próprio técnico do clube, Marcelo Chamusca, tem consciência.

“Tem alguns jogadores que são de mercado, tem valorização e são ativos. O Caio Alexandre foi assim, foi jogar a MLS. Bom jogador, volante qualificado e com dinâmica. Temos outros jogadores nessa mesma condição que são ativos valorizados no mercado, caso do Matheus Babi, que tem muita gente monitorando, perfil interessante, jovem, bom poder de finalização e boa bola aérea. Nossos dois zagueiros, Kanu e Benevenuto, também são considerados de mercado. Temos monitorado o mercado para fazer reposição à altura caso o negócio seja importante para o Botafogo”, disse o técnico em entrevista ao canal da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol.

Quais clubes querem Babi?

Segundo confirmado por Bruno Martins, um dos empresários do atleta, Fluminense e Athletico-PR manifestaram interesse no atacante, além de outras potências esportivas do país. São Paulo e Grêmio já tiveram seus nomes ligados ao atacante. No entanto, e ao contrário das palavras ditas pelo presidente do Serra Macaense, o agente garantiu que nada será feito contra a vontade do Alvinegro.

“A gente está tendo propostas pelo Babi, teve uma procura do Fluminense, Athletico-PR entre outros grandes clubes do Brasil. Hoje o Babi está feliz demais no Botafogo. Só vamos fazer qualquer tipo de negócio sendo uma proposta muito boa para o Botafogo, pela ótima relação que temos com o clube. É uma instituição que temos um carinho muito grande, porque abriu as portas ao jogador”, disse Bruno Martins em entrevista para o Lance!.

“Não vamos fazer nada forçado e, caso não venha nenhuma proposta vantajosa para o Botafogo, o Babi permanece no clube até o final do ano e ele está feliz com isso. Hoje, o objetivo do Babi é chegar nas finais do Campeonato Carioca e conseguir o acesso para a Série A do Brasileiro. Não tem a menor possibilidade de fazermos nada forçado em relação ao Botafogo”, concluiu.