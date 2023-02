Treino do Flamengo após a derrota para o Al Hilal tem conversas ao pé do ouvido e silêncio grande

A atividade foi marcada por um silêncio, pouca presença dos jornalistas e clima de melancolia

O Flamengo voltou a treinar na tarde desta quarta-feira (8), em Rabat, no Marrocos. A atividade, que contou com os jogadores que não atuaram os 90 minutos na derrota para o Al Hilal, foi marcado por conversas particulares e clima de melancolia.

O técnico Vitor Pereira, assim que subiu no gramado, chamou o diretor executivo de futebol do clube, Bruno Spindel, para uma conversa. Os dois passaram cerca de 10 minutos conversando. Em seguida, ele chamou Gerson.

Raisa Simplício/GOAL

O volante teve atuação ruim e foi expulso durante a partida, o que acabou atrapalhando os planos do Rubro-Negro no jogo. Desde que voltou ao Flamengo, o jogador ainda não teve uma boa atuação e está aquém da melhor versão que mostrou no clube.

Em outro momento, Vitor Pereira conversou a sós com Arrascaeta. O meio-campista foi substituído no intervalo do jogo para a entrada de Erick Pulgar. Na coletiva de imprensa após a partida, o técnico destacou que se tivesse com os 11 em campo, não teria sacado o camisa 14.

Diferente dos demais dias no Marrocos, a atividade de hoje foi marcada por um silêncio e pouca presença dos jornalistas. Apenas uma parte dos profissionais que acompanham o dia a dia do clube marcaram presença.