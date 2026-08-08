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Hussein Hamdy

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Transferência iminente: Bouaddi coloca um pé no Manchester City

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Um novo leão invade a Premier League

O marroquino, meia do Lille, está próximo de se transferir para o Manchester City durante o atual verão.

Fabrizio Romano, especialista em mercado, escreveu em sua conta no Facebook: "As negociações pela transferência de Ayoub Bouaddi para o Manchester City chegaram às etapas finais, e o acordo entre os clubes está muito próximo".

E acrescentou: "O Manchester City está perto de chegar a um acordo com o Lille sobre Bouaddi, enquanto seguem as negociações com o jogador sobre os termos pessoais".

O interesse do Manchester City em Bouaddi surge depois que o jogador se impôs, apesar de ter apenas 18 anos, como um dos mais destacados talentos em ascensão do futebol europeu, o que o colocou na mira de vários grandes clubes do continente.

Bouaddi é visto dentro do Manchester City como um dos projetos importantes para o futuro, especialmente com a proximidade da saída do espanhol Rodri, que se tornou forte candidato a deixar o clube inglês e retornar ao Campeonato Espanhol.

O Lille já sabia há algum tempo da dificuldade de manter seu jovem talento diante do grande interesse que ele desperta nos maiores clubes da Europa, mas o Manchester City conseguiu se antecipar aos rivais e transformar seu interesse em negociações avançadas.

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