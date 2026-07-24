O médio marroquino Bilal Nadir juntou-se às fileiras do Hamburgo, da Alemanha, numa transferência a custo zero, proveniente do Olympique de Marselha.

Bilal Nadir tornou-se assim a segunda contratação de verão do Hamburgo, depois da chegada do avançado Patson Daka.

O Hamburgo deu as boas-vindas ao jogador marroquino através da sua conta oficial na plataforma X, escrevendo: «O médio marroquino junta-se a custo zero, proveniente do Marselha, e assinou um contrato de longa duração.»

O site do Hamburgo referiu que o jogador marroquino passou com sucesso nos exames médicos, antes de se juntar ao estágio da equipa na Áustria, onde assinou o seu contrato na presença de dirigentes do clube, e que envergará a camisola número 4.

O jogador afirmou, após a assinatura: «Estou muito feliz por me tornar jogador do Hamburgo e mal posso esperar para conhecer os adeptos do clube e jogar por esta cidade.»

Kathleen Krüger, membro da direção desportiva do Hamburgo, explicou: «O Bilal é um jogador versátil e capaz de ocupar vários papéis no meio-campo. A sua chegada dá-nos maior flexibilidade, além de ter uma personalidade tranquila e de se enquadrar no nosso estilo de jogo e nos nossos valores.»

Por seu lado, o diretor desportivo Claus Costa garantiu que o jogador canhoto, com 1,86 metros de altura, possui uma elevada qualidade técnica e tática.

Bilal Nadir nasceu na cidade francesa de Nice a 28 de novembro de 2003, e formou-se na academia do Nice antes de se transferir para o Marselha no verão de 2021.

Depois de subir à equipa principal em 2023, disputou 53 jogos oficiais com a camisola do Marselha, nos quais marcou dois golos e fez cinco assistências, tendo ainda participado quatro vezes na Liga dos Campeões e duas vezes na Liga Europa.

A nível internacional, Nadir já tinha sido convocado para a seleção de Marrocos em março de 2025, mas ainda não participou em qualquer jogo internacional, depois de anteriormente ter representado a seleção de Marrocos sub-23 e várias seleções francesas de escalões etários.