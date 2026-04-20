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AMSTERDAM - Mika Godts of Ajax, Kenneth Taylor of Ajax, Lucas Rosa of Ajax, and Wout Weghorst of Ajax celebrate the 1-0 goal scored by Mika Godts of Ajax during the Dutch Eredivisie match between AFC Ajax and SC Heerenveen at the Johan Cruijff ArenA on November 1, 2025, in Amsterdam, Netherlands. ANP OLAF KRAAK Eredivisie 2025-2026 xVIxANPxSportx xxANPxIVx 540923988 originalFilename: 540923988.jpgImago
Jeroen van Poppel

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Transferência do Ajax definitivamente descartada: “Não há mais interesse”

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Wout Weghorst não vai se transferir para o Schalke 04 neste verão. O atacante do Ajax foi fortemente associado ao clube alemão nos últimos dias, mas, segundo a Sky Sport, não há mais interesse por parte da diretoria. 

O atacante de 33 anos marcou oito gols e deu três assistências em 29 partidas oficiais pelo Ajax nesta temporada. Na Alemanha, ele foi apontado como possível sucessor de Edin Dzeko, caso o veterano encerrasse a carreira. O contrato de Weghorst expira ao final desta temporada, o que significa que ele pode ser contratado sem custos de transferência.

Segundo o jornalista Dirk Große Schlarmann, Weghorst foi oferecido ao clube há algum tempo. “Ele não tem nenhum papel nos planos, porque o Schalke tem outras ideias”, afirma claramente.

Isso põe fim aos rumores sobre um possível retorno de Weghorst à Bundesliga. O Schalke, que está a caminho da promoção, está de olho em outros reforços. O clube quer agir de forma seletiva e opta conscientemente por um perfil diferente no ataque.

Enquanto isso, o futuro de Weghorst continua sendo tema de discussão. Na Holanda, ele vem sendo associado há algum tempo a um retorno ao FC Twente. Se essa reunião realmente acontecerá, porém, está longe de ser certo.

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Segundo Geert-Jan Jakobs, surgiram dúvidas em torno dessa possível mudança. “Há algum tempo, ouvi dizer que isso realmente aconteceria, mas agora ouve-se que ele também está em dúvida sobre o que quer. Há também clubes estrangeiros que querem contratá-lo”, afirmou. Com isso, uma transferência para Enschede está menos certa do que antes.

Além disso, no FC Twente, outros fatores também estão em jogo. O clube estaria à procura de um outro tipo de atacante, especialmente tendo em vista uma possível saída de Ricky van Wolfswinkel. Sam Lammers é visto como um bom ponto de apoio, mas ainda carece de uma produção de gols consistente.

A questão, portanto, é se Weghorst se encaixa nesse cenário. Jakobs questionou em voz alta se a chegada do atacante ajudaria no desenvolvimento de Lammers. Por enquanto, a situação permanece incerta, enquanto Weghorst continua a ter minutos de jogo regulares no Ajax como atacante titular.

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