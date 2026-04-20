Transferência do Ajax definitivamente descartada: “Não há mais interesse”

Wout Weghorst não vai se transferir para o Schalke 04 neste verão. O atacante do Ajax foi fortemente associado ao clube alemão nos últimos dias, mas, segundo a Sky Sport, não há mais interesse por parte da diretoria.

O atacante de 33 anos marcou oito gols e deu três assistências em 29 partidas oficiais pelo Ajax nesta temporada. Na Alemanha, ele foi apontado como possível sucessor de Edin Dzeko, caso o veterano encerrasse a carreira. O contrato de Weghorst expira ao final desta temporada, o que significa que ele pode ser contratado sem custos de transferência.

Segundo o jornalista Dirk Große Schlarmann, Weghorst foi oferecido ao clube há algum tempo. “Ele não tem nenhum papel nos planos, porque o Schalke tem outras ideias”, afirma claramente.

Isso põe fim aos rumores sobre um possível retorno de Weghorst à Bundesliga. O Schalke, que está a caminho da promoção, está de olho em outros reforços. O clube quer agir de forma seletiva e opta conscientemente por um perfil diferente no ataque.

Enquanto isso, o futuro de Weghorst continua sendo tema de discussão. Na Holanda, ele vem sendo associado há algum tempo a um retorno ao FC Twente. Se essa reunião realmente acontecerá, porém, está longe de ser certo.

Segundo Geert-Jan Jakobs, surgiram dúvidas em torno dessa possível mudança. “Há algum tempo, ouvi dizer que isso realmente aconteceria, mas agora ouve-se que ele também está em dúvida sobre o que quer. Há também clubes estrangeiros que querem contratá-lo”, afirmou. Com isso, uma transferência para Enschede está menos certa do que antes.

Além disso, no FC Twente, outros fatores também estão em jogo. O clube estaria à procura de um outro tipo de atacante, especialmente tendo em vista uma possível saída de Ricky van Wolfswinkel. Sam Lammers é visto como um bom ponto de apoio, mas ainda carece de uma produção de gols consistente.

A questão, portanto, é se Weghorst se encaixa nesse cenário. Jakobs questionou em voz alta se a chegada do atacante ajudaria no desenvolvimento de Lammers. Por enquanto, a situação permanece incerta, enquanto Weghorst continua a ter minutos de jogo regulares no Ajax como atacante titular.