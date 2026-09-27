O Barcelona começou a monitorar de perto a situação de um dos mais promissores jovens talentos do Chelsea, depois que o jogador se viu relegado a um papel secundário no início da atual temporada sob o comando de Xabi Alonso, ficando afastado do time titular apesar do grande potencial que possui e das altas expectativas que acompanharam sua transferência para o futebol inglês.

Ojornal catalão "Sport" revelou que o Barcelona acompanha com interesse a crise do brasileiro Estêvão com Xabi Alonso, diante da frustração vivida pelo jogador em razão da falta de participações, apontando que o atacante brasileiro já possui características que se encaixam na filosofia do clube catalão, e que a direção esportiva ainda valoriza seu talento desde o período em que atuava no Palmeiras.

Estêvão vive um início difícil em sua segunda temporada no Chelsea, depois de ter jogado apenas 23 minutos nas cinco primeiras rodadas da Premier League, enquanto suas duas únicas partidas como titular foram nos jogos da Copa da Liga Inglesa.

O jogador considera, de acordo com a reportagem, que sua evolução natural pode levá-lo a se deslocar da ponta direita para atuar mais pelo meio, mas é justamente nessa região que está Cole Palmer, o que aumenta a dificuldade de ele conquistar um papel titular e contínuo no esquema de Alonso.

As divergências não param no aspecto técnico, já que o "Sport" aponta que Estêvão também não deseja continuar aumentando sua massa muscular, algo a que se submeteu em sua primeira temporada na Inglaterra, por receio do impacto disso em sua habilidade e velocidade, que são dois de seus principais pontos fortes.

Apesar das especulações sobre uma possível saída do Chelsea, o jornal afirmou que Estêvão e seu grupo não estudam atualmente esse cenário, e que o próprio jogador evitou uma escalada pública com Alonso, afirmando, durante sua passagem pela seleção brasileira, que tenta se concentrar nas coisas que pode controlar e dar o seu melhor quando tiver a oportunidade.

O Barcelona havia acompanhado Estêvão de perto durante sua passagem pelo Palmeiras, mas o clube catalão não entrou com força na disputa pela sua contratação por causa de sua situação financeira à época, além da convicção de Deco de que a posição do jogador estava coberta com a presença de Lamine Yamal, direcionando os recursos disponíveis para outras posições.

Estêvão acabou se transferindo para o Chelsea por um valor que pode chegar a 61,5 milhões de euros com as variáveis, mas sua situação atual trouxe seu nome de volta ao radar do Barcelona, que segue monitorando a evolução de sua situação em Londres.

Por outro lado, Estêvão conta com a total confiança de Carlo Ancelotti, que o considera um elemento importante no futuro da seleção brasileira, afirmando que continuará convocando-o mesmo que ele não receba minutos suficientes no Chelsea.











