Relatos da imprensa provocaram uma surpresa retumbante depois de o nome do alemão Matthias Jaissle, treinador do Al-Ahli, ter sido associado a uma possível transferência para o rival tradicional Al-Hilal, caso deixe o "Al-Raqi" no próximo período, um passo que poderá incendiar o meio desportivo saudita se se tornar realidade.

Jaissle vive um momento de incerteza quanto ao seu futuro no Al-Ahli, com a aproximação do início do último ano do seu contrato, a par do interesse de vários clubes europeus em contar com os seus serviços, após os êxitos que alcançou com a equipa nas duas temporadas passadas.

Negociações emperradas

Segundo o jornalista saudita Mohammed Al-Bukairi, a delegação do Al-Ahli, composta por Ahmed Al-Shanqiti, Khaled Tash e Hazem Al-Hazmi, que viajou até ao estágio da equipa em Portugal, não conseguiu chegar a um acordo com o treinador alemão sobre a renovação do seu contrato.

Al-Bukairi esclareceu que a divergência não está relacionada com o salário, já que Jaissle não pediu qualquer aumento financeiro, mas sim com as cláusulas penais do novo contrato, uma vez que o treinador considera que estas não salvaguardam os seus direitos, sobretudo depois de ter contribuído para a construção de uma equipa forte e de a ter conduzido à conquista de dois títulos continentais.

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Apontou que as negociações terminaram sem acordo, o que aumenta as probabilidades da sua saída no final da temporada atual, ou mesmo antes disso, caso surja uma proposta adequada.

O Al-Hilal entra em cena

A maior surpresa nas declarações de Al-Bukairi foi a referência de que o Al-Hilal poderá ser o destino local mais próximo para o treinador alemão, caso decida viver uma nova experiência dentro do campeonato saudita.

Acrescentou que Jaissle dispõe também de mais do que uma oportunidade para treinar um dos clubes europeus, mas o Al-Hilal continua a ser uma opção fortemente colocada dentro do reino, tendo em conta o desejo do "Al-Zaeem" de manter o seu projeto técnico com nomes que tenham experiência na Liga Roshn.

Apesar de o assunto ainda se situar no plano das expectativas, a transferência de Jaissle do Al-Ahli para o Al-Hilal, caso aconteça, será uma das mudanças mais polémicas da história do campeonato saudita, tendo em conta a enorme rivalidade entre os dois clubes e o valor do treinador junto dos adeptos do "Al-Raqi" após os êxitos que alcançou desde a sua chegada.