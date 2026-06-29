Tragédia... Torcedor é morto a tiros no meio da Copa do Mundo

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um tiroteio ocorrido no domingo na região de San Pedro, na cidade de San José, no estado da Califórnia, onde havia uma área reservada aos torcedores da Copa do Mundo para a exibição dos jogos.

A polícia de São José confirmou, segundo a agência “Reuters”, que “uma das vítimas faleceu no local do incidente. Já a segunda vítima foi levada a um hospital local com ferimentos graves que colocam sua vida em risco”.

O incidente ocorreu após o término da única partida daquele dia, que terminou por volta das 14h, horário local. As autoridades estão investigando o caso como homicídio e fecharam várias ruas ao redor da área.

O local contou com forte presença de segurança e foi totalmente isolado, com o fechamento da maioria dos bares na Praça de São Pedro. Uma segurança que preferiu não se identificar disse: “O ferido ainda gemia e se contorcia; havia sangue ao redor de seu pescoço e na parte superior das costas, e a polícia conversava com os seguranças e várias testemunhas”.

A Praça de São Pedro é um dos muitos locais na região da Baía de São Francisco que recebe aglomerações para assistir aos jogos da Copa do Mundo em telões gigantes.