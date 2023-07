Tottenham x West Ham ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso pré-temporada

Equipes se enfrentam nesta terça (18), pelo amistoso pré-temporada; veja como acompanhar na TV e internet

Tottenham e West Ham se enfrentam na manhã desta terça-feira (18), às 7h (de Brasília), no Perth Stadium, em Perth – Austrália, pelo amistoso pré-temporada 2023/24. A partida será transmitida pela ESPN, na TV fechada, e Star+, no streaming.

O jogo servirá para testar o elenco para a próxima temporada inglesa e europeia, o Tottenham estreia fora de casa, contra o Brentford em 13/08. Já o West Ham começa sua caminhada um dia antes, em 12/08, contra o Bournemouth, também fora.

Na liga 2022/23 ambos fizeram campanhas irregulares na competição inglesa, o Tottenham terminou em oitavo e o West Ham em 14º. Porém, os Hammers se sagraram campeões da Conference League pela primeira vez na história após bater o Fiorentina em final única.

No histórico de confronto, foram 162 jogos entre as equipes e com vantagem para o West Ham, com 35 vitórias contra 27 do Tottenham, além de outros 18 empates. Na última vez que se encontraram, foi em fevereiro da última temporada, com o Tottenham vencendo em casa no placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Dier e Udogie; Hojbjerg, Bissouma e Maddison; Kulusevski, Kane e Son.

West Ham: Fabianski; Laing, Zouma, Luizao e Cresswell; Bowen, Downes, Potts e Fornals; Ings e Scamacca.

Desfalques

Tottenham

Sem desfalques confirmados.

West Ham

Sem desfalques confirmados.

Quando é?