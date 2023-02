Tottenham x West Ham ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela 24ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na internet

Tottenham e West Ham se enfrentam na tarde deste domingo (19), às 13h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de derrota por 4 a 1 para o Leicester na última rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham busca reencontrar o caminho da vitória para tentar voltar ao G-4 da competição. A equipe atualmente ocupa a 5ª colocação na tabela, com 39 pontos conquistados.

Do outro lado, o West Ham vem de dois empates consecutivos, contra Chelsea e Newcastle, e quer se afastar da zona de rebaixamento. A equipe atualmente é a 16ª na tabela, com 20 pontos somados, apenas dois a mais do que o Everton, primeira equipe do Z-3.

Prováveis escalações

Tottenham: Forster; Davies, Dier, Romero; Perisic, Sarr, Højbjerg, Porro; Kulusevski, Heung-Min Son, Kane.

West Ham: Fabianski; Keher, Ogbonna, Johnson; Coufal, Soucek, Rice, Emerson Palmieri, Benrahma; Bowen e Antonio.

Desfalques

Tottenham

Hugo Lloris, Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur, e Ryan Sessegnon, lesionados, desfalcam o Tottenham.

West Ham

Maxwel Cornet, Kurt Zouma, Alphonse Aréola, e Lucas Paquetá, lesionados, desfalcam o West Ham.

Quando é?