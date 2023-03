Tottenham x Milan ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (8), em Londres, pelo jogo de volta das oitavas; veja como acompanhar na TV e na internet

O Tottenham recebe o Milan na tarde desta quarta-feira (8), às 17h (de Brasília), em Londres, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Como venceu o primeiro duelo por 1 a 0, a equipe italiana terá a vantagem do empate para avançar às quartas da UCL. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Depois de quatro vitórias consecutivas na temporada, o Milan foi derrotado pela Fiorentina por 2 a 1, pela última rodada do Campeonato Italiano, e agora volta as atenções para a Liga dos Campeões. Na primeira fase, a equipe ficou na vice-liderança do Grupo E, com 10 pontos. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas, enquanto o Chelsea ficou na liderança com 13.

Do outro lado, o Tottenham vem de duas derrotas consecutivas e agora apenas a vitória interessa para seguir na UCL. Para garantir a classificação, a equipe de Antonio Conte precisa vencer por dois gols de diferença. Caso vença por um gol, o confronto vai para a prorrogação.

A campanha do Milan na Champions League 2022/23

RB Salzburg 1 x 1 Milan - primeira rodada, 6 de setembro de 2022

Milan 3 x 1 Dínamo Zagreb - segunda rodada, 14 de setembro de 2022

Chelsea 3 x 0 Milan - terceira rodada, 5 de outubro de 2022

Milan 0 x 2 Chelsea - quarta rodada, 11 de outubro de 2022

Dínamo Zagreb 0 x 4 Milan - quinta rodada, 25 de outubro de 2022

Milan 4 x 0 RB Salzburg - sexta rodada, 2 de novembro de 2022

Milan 1 x 0 Tottenham - oitavas de final (ida), 14 de fevereiro de 2023

A campanha do Tottenham na Champions League 2022/23

Tottenham 2 x 0 Olympique de Marselha - primeira rodada, 7 de setembro de 2022

Sporting 2 x 0 Tottenham - segunda rodada, 13 de setembro de 2022

Eintracht Frankfurt 0 x 0 Tottenham - terceira rodada, 4 de outubro de 2022

Tottenham 3 x 2 Eintracht Frankfurt - quarta rodada, 12 de outubro de 2022

Tottenham 1 x 1 Sporting - quinta rodada, 26 de outubro de 2022

Olympique de Marselha 1 x 2 Tottenham - sexta rodada, 1 de outubro de 2022

Milan 1 x 0 Tottenham - oitavas de final (ida), 14 de fevereiro de 2023

Getty

Prováveis escalações

Tottenham: Fraser Forster; Eric Dier, Cristian Romero, Clement Lenglet; Emerson Royan, Oliver Skipp, Pape Sarr, Ivan Perisic; Dejan Kulusevki, Heung-min Son; Harry Kane. Técnico: Antonio Conte.

Milan: Ciprian Tatarusanu; Malick Thiaw, Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Theo Hernández; Rade Krunic; Sandro Tonali, Alexis Saelemaekers; Rafael Leão, Brahim Díaz, Olivier Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Desfalques

Tottenham

Hugo Lloris, Ryan Sessegnon, Yves Bissouma e Rodrigo Bentancur seguem fora, assim como Eric Dier, que cumprirá suspensão.

Milan

Sem desfalques confirmados.

Quando é?