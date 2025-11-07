Tottenham x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Tottenham recebe o Manchester United neste sábado (8), às 09h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, com transmissão ao vivo do Disney+(clique aqui e confira a programação completa).

O time da casa ocupa a sexta posição e tem 17 pontos até o momento, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Na última partida da Premier League, perderam do Chelsea, em casa, com gol de João Pedro (34')

Já o Manchester United é o oitavo colocado também com 17 pontos conquistados e o mesmo retrospecto do Spurs: cinco vitórias, dois empates e três derrotas. No último jogo, os Red Devils empataram com o Nottingham Forest em 2 a 2, fora de casa, com gols de Casemiro (34') e Amad Diallo (81') para os visitantes e Morgan Gibbs-White (48') e Nicolò Savona (50') para os Foresters.

Prováveis escalações

Tottenham: Gugliemo Vicario; Djed Spence, Micky Van de Ven, Christian Romero e Pedro Porro; Rodrigo Bentacur e João Palhinha; Xavi Simons, Pape Matar Sarr e Mohammed Kudus; Randal Kolo Muani. Técnico: Thomas Frank

Manchester United: Senne Lammens; Luke Shaw, Matthjis de Light e Leny Yoro; Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Casemiro e Amad Diallo; Matheus Cunha e Bryan Mbeumo; Benjamin Sesko. Técnico: Ruben Amorim

Desfalques

Tottenham

Lesionados: Dejan Kulusevski, James Maddison, Radu Dragusin, Ben Davies, Archie Gray, Kota Takai e Yves Bissouma. Dúvidas: Lucas Bergvall e Dominic Solanke.

Manchester United

Lesionados: Lisandro Martínez.

Quando é?