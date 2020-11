Tottenham de Mourinho mostra que pode sonhar com título da Premier League: e motivos não faltam

Ótimo início de temporada com o treinador português credencia os Spurs a brigarem no topo da tabela do Campeonato Inglês

A torcida do está empolgada e motivos não faltam. O time é um sério candidato ao título da Premier League 2020/21 após uma temporada irregular. Com um ano de trabalho, José Mourinho acertou o time, apostando em mudanças de posicionamento que deram certo.

Os Spurs voltam a liderar a Premier League por, pelo menos, uma noite pela primeira vez desde 2014. Com 20 pontos em nove jogos, o time ainda pode ser superado pelo neste domingo, 22, mas a vitória por 2 a 0 contra o Manchester City credencia o Tottenham a sonhar com uma conquista e quebrar o jejum de títulos que no clube desde 2007/08 .

Mourinho, no entanto, prefere deixar essa empolgação para a torcida. "É bom estar em primeiro mas talvez amanhã podemos estar em segundo de novo e, honestamente, isso não será um problema para mim", disse o português à BBC após a vitória contra o time de Guardiola .

"Nós não estamos brigando pelo título", continua Mourinho. "Estamos brigando para vencer cada partida. Mas iremos perder jogos, empatar jogos".

Mesmo com Mourinho mantendo os pés no chão, listamos motivos para não descartar o Tottenham como um dos favoritos ao título: Heung-min Son vive uma fase artilheira como nunca visto antes; Harry Kane é o maior garçom da temporada até aqui; a defesa é uma das menos vazadas na Premier League.

Son "on fire"

O sul-coreano é um dos jogadores mais queridos pela torcida do Tottenham. No clube desde 2015, Son nunca foi tão artilheiro quanto na temporada atual. São impressionantes nove gols em nove rodadas da Premier League, artilheiro isolado da competição , números impressionantes para um jogador que não é um artilheiro de ofício.

A estatísticas do camisa 7 dos Spurs comprovam a eficiência do jogador. Com média de um gol por partida no Campeonato Inglês, Son tem apenas 1.7 finalizações por partida, convertendo 60% de seus chutes em gols.

Kane garçom

O principal centroavante do time se reinventou nesta temporada. Kane não deixou de ser goleador, tem sete gols no campeonato, mas agora também um garçom excelente. São nove assistências para gols de seus companheiros na Premier League. Jack Grealish, do , está em segundo neste quesito com somente cinco passes para gols.

Os números de 2020/21 chamam a atenção. Nas últimas três temporadas somadas, Kane deu apenas oito passes para gols - em 94 partidas! Além dos passes que se transformaram em gols, o atacante também já criou nove grandes chances de gol, mostrando um lado mais armador.

Defesa sólida

Um dos rótulos que Mourinho carrega consigo é sua capacidade de armar boas defesas. E ele está conseguindo fazer isso no Tottenham. Até aqui são nove gols sofridos em nove rodadas da Premier League. A defesa dos Spurs é a melhor da competição, empatada com as defesas de Leicester e .

Contra o , Hugo Lloris e Serge Aurier foram os grandes destaques. O goleiro fez cinco defesas e foi um dos responsáveis pelos Spurs garantirem os três pontos. O lateral foi quem mais roubou bolas no duelo contra os Citizens, com cinco interceptações.