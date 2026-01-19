Tottenham x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Tottenham e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (20), às 17h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, na Inglaterra, pela sétima rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Tottenham chega à partida em um momento complicado, estando cinco jogos sem vitória, gerando grande pressão sobre o técnico Thomas Frank. Na Champions League os ingleses ocupam a 11ª colocação com 11 pontos, próximo a zona de classificação para as oitavas. Entre tudo isso, o clube enfrenta uma grande crise de desfalques, não podendo contar com 11 de seus atletas.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund chega com os mesmos 11 pontos e em 10º lugar na tabela da Champions. Na temporada, os alemães vem em uma fase melhor, estando sete jogos sem perder. A equipe tem se destacado pelo seu poder ofensivo, mas com uma defesa muito fragilizada.

O jogo deve ser equilibrado, com as duas equipes buscando uma vaga ente os oitos primeiros e não podendo mais deixar pontos escapar.

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Danso e Spence; Gray e Bergvall; Odobert, Xavi Simons e Tel; Kolo Muani. Técnico: Thomas Frank.

Borussia Dortmund: Kobel; Can, Anton e Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha e Svensson; Adeyemi e Brandt; Fábio Silva. Técnico: Niko Kovac.

Desfalques

Tottenham

A lista é grande: Dejan Kulusevski, James Maddison, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus e Richarlison seguem lesionados. Dominic Solanke, Radu Dragusin e Bissouma não estão inscritos na Champions. Pape Sarr ainda não voltou da Copa Africana de Nações. O recém-chegado Conor Gallagher só pode ser inscrito na próxima fase e por último, Van de Ven está suspenso.

Borussia Dortmund

Aaron Anselmino, Marcel Sabitzer e Ramy Bensebaini estão de fora por lesão.

Quando é?

Data: terça-feira, 20 de janeiro de 2026

terça-feira, 20 de janeiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Tottenham Hotspur Stadium - Londres, Inglaterra

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

