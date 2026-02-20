Tottenham x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Tottenham recebe o Arsenal neste domingo (22), às 13h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).
O time da casa ocupa a 16ª posição na tabela e tem 29 pontos até o momento, com sete vitórias, oito empates e 11 derrotas. Na última partida da Premier League, os Spurs perderam do Newcastle, fora de casa, por 2 a 1, com gols Malick Thiaw (45+5') e Jacob Ramsey (68') para os mandantes, enquanto Archie Gray (64') marcou para os visitantes.
Já o Arsenal é o primeiro colocado na tabela com 58 pontos e retrospecto de 17 vitórias, sete empates e três derrotas. Na última partida, os Gunners empataram com o Wolverhampton, lanterninha da competição, em 2 a 2. No Molineux Stadium, a partida começou com gol de Bukayo Saka aos cinco minutos e, depois do intervalo, Piero Hincapié ampliou (56'). Poucos minutos depois, Hugo Bueno diminuiu para o Wolves, e já no apagar das luzes, aos 94 minutos dos acréscimos, um cruzamento na área do Arsenal levou o goleiro David Raya a afastar a bola para entrada da área, e dela saiu um chute de Samuel Edozie que rebateu em Riccardo Calafiori e entrou no gol. Estes foram pontos perdidos do Arsenal que definitivamente podem fazer falta no final.
A última vez que Tottenham e Arsenal se enfrentaram foi no dia 23 de novembro de 2025. A partida terminou em vitória dos Gunners por 4 a 1, com direito a hat-trick de Eberechi Eze.
|📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
Prováveis escalações
Tottenham: Gugliemo Vicario; Micky Van de Ven, Radu Dragusin e João Palhinha; Djed Spence, Pape Matar Sarr, Yves Bissouma, Connor Gallagher e Archie Gray; Xavi Simons e Dominic Solanke. Técnico: Igor Tudor
Arsenal: David Raya;Piero Hincapié, Gabriel Magalhães, William Saliba e Jurrïen Timber; Declan Rice, Martin Zubimendi e Eberechi Eze; Leandro Trossard, Viktor Gyokeres e Bukayo Saka. Técnico: Mikel Arteta
Desfalques
Tottenham
Lesionados: James Maddison, Destiny Udogie, Mohammed Kudus, Wilson Odobert, Rodrigo Bentacur, Richarlison, Dejan Kulusevski, Ben Davies, Lucas Bergvall, Pedro Porro e Kevin Danso. Suspensos: Christian Romero.
Arsenal
Lesionados: Martin Ødegaard, Kai Havertz, Mikel Merino e Max Dowman.
Quando é?
- Data: domingo, 22 de fevereiro de 2026
- Horário: 13h30 (de Brasília)
- Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres - Inglaterra