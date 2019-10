Internet vai à loucura com goleada do Bayern sobre o Tottenham; veja os memes!

Não foi um 7 a 1, placar que conhecemos bem, porém o viveu um dos maiores vexames da história do clube. A goleada sofrida para o de Munique nesta terça-feira (01), por 7 a 2, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, complicou a vida da equipe que já não vive boa fase nesta temporada.

Ainda assim, a internet que não perdoa, não deixou passar em branco a amarga derrota dos Spurs. Confira os memes de um quase 7 a 1, em plena .

se colocassem o lucas moura desde o começo do jogo do tottenham, n ia mudar nada msm kkkkkk ;-; ;-; ;-; pic.twitter.com/gn5m8n1W6f

How Tottenham see themselves vrs what we actually see👀😂😂😂#TOTFCB #UCL pic.twitter.com/cd6HAnvmhs