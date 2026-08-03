Torres sobre transferência para Paris: ninguém sabe o que vai acontecer

Ferran Torres, atacante do Barcelona, abriu a porta para as especulações sobre o seu futuro ao falar sobre uma possível transferência para o Paris Saint-Germain, afirmando que no futebol não se pode prever o que pode acontecer.
Ferran Torres está nestes dias nos Estados Unidos, participando de um evento promocional com a empresa Under Armour, onde recebeu uma pergunta sobre o seu futuro durante uma entrevista ao programa Today, transmitido pela rede "NBC".
O autor do gol que deu à Espanha o seu segundo título de Copa do Mundo confirmou, inicialmente, a continuidade do seu vínculo com o Barça, respondendo a uma pergunta sobre o suposto interesse do Saint-Germain: "No momento, tenho contrato com o Barcelona".
Mas Ferran Torres soltou outra declaração marcante que não passou despercebida: "Mas, sinceramente, no futebol ninguém sabe o que pode acontecer".
As declarações do atacante surgem em plena janela de transferências, aumentando as especulações sobre o seu futuro, apesar de ele continuar vinculado ao Barcelona por contrato no momento.