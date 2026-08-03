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Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images
Hussein Hamdy

Traduzido por

Torres sobre transferência para Paris: ninguém sabe o que vai acontecer

Mercado da bola
F. Torres
Barcelona
PSG
La Liga
Campeonato Francês
Espanha
França

Futuro em suspenso

Ferran Torres, atacante do Barcelona, abriu a porta para as especulações sobre o seu futuro ao falar sobre uma possível transferência para o Paris Saint-Germain, afirmando que no futebol não se pode prever o que pode acontecer.

Ferran Torres está nestes dias nos Estados Unidos, participando de um evento promocional com a empresa Under Armour, onde recebeu uma pergunta sobre o seu futuro durante uma entrevista ao programa Today, transmitido pela rede "NBC".

O autor do gol que deu à Espanha o seu segundo título de Copa do Mundo confirmou, inicialmente, a continuidade do seu vínculo com o Barça, respondendo a uma pergunta sobre o suposto interesse do Saint-Germain: "No momento, tenho contrato com o Barcelona".

Mas Ferran Torres soltou outra declaração marcante que não passou despercebida: "Mas, sinceramente, no futebol ninguém sabe o que pode acontecer".

As declarações do atacante surgem em plena janela de transferências, aumentando as especulações sobre o seu futuro, apesar de ele continuar vinculado ao Barcelona por contrato no momento.

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