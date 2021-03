Torino x Inter de Milão: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

A líder Inter de Milão volta a jogar pela Serie A italiana neste domingo (14), às 11h (de Brasília), contra o Torino, fora de casa. A partida terá transmissão ao vivo pelo streaming do Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Quer ver jogos do Italiano ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Veja informações da partida!

O streaming do Estádio TNT Sports é quem vai passar o jogo deste domingo, às 11h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Sem viver grande fase na Serie A, o Torino ocupa apenas 18ª posição na tabela, o que o deixa na zona de rebaixamento da competição. São só 20 pontos conquistados até aqui, com apenas três vitórias em 24 jogos já disputados.

Focused on the next match 👊#SFT pic.twitter.com/wfyfFZIOgB