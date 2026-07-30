Torino está perto de fechar a chegada de Perri, do Leeds: fórmula e prazos da operação

As próximas horas serão decisivas para mais uma contratação do Torino, aquela que os torcedores esperam desde o início da janela de transferências de verão, ou seja, a de um goleiro. O promissor Mscardi não basta. É preciso um reforço experiente, e o diretor esportivo Petrachi o encontrou no goleiro brasileiro Lucas Perri depois de ver esfriaram as negociações por Gill, Ravaglia e Livakovic.





O que está travando a transferência de Perri é o atraso no anúncio oficial da ida de Trafford do Manchester City justamente para o Leeds, com o goleiro inglês substituindo o jogador nascido em 1997 que está de saída. Assim que a transferência for oficializada, Perri estará pronto para se transferir para o Torino, fazer os exames médicos, assinar contrato e iniciar sua nova aventura na Serie A. Provavelmente já nesta noite, com o jogador podendo, assim, realizar os exames médicos com o Torino ao longo do dia de amanhã.