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Leeds United v Norwich City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

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Torino está perto de fechar a chegada de Perri, do Leeds: fórmula e prazos da operação

Torino

Torino, depois de Comuzzo, agora é a vez de Perri: Petrachi está fechando a operação com o Leeds pelo goleiro brasileiro

As próximas horas serão decisivas para mais uma contratação do Torino, aquela que os torcedores esperam desde o início da janela de transferências de verão, ou seja, a de um goleiro. O promissor Mscardi não basta. É preciso um reforço experiente, e o diretor esportivo Petrachi o encontrou no goleiro brasileiro Lucas Perri depois de ver esfriaram as negociações por Gill, Ravaglia e Livakovic.


O que está travando a transferência de Perri é o atraso no anúncio oficial da ida de Trafford do Manchester City justamente para o Leeds, com o goleiro inglês substituindo o jogador nascido em 1997 que está de saída. Assim que a transferência for oficializada, Perri estará pronto para se transferir para o Torino, fazer os exames médicos, assinar contrato e iniciar sua nova aventura na Serie A. Provavelmente já nesta noite, com o jogador podendo, assim, realizar os exames médicos com o Torino ao longo do dia de amanhã.

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