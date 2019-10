Torcida do Southampton abandona estádio após sofrer 5 a 0 do Leicester; veja

O time da casa sofreu cinco gols apenas no primeiro tempo da partida que abriu a rodada na Premier League; resultado final foi incríveis 9 a 0

e abrem a décima rodada da Premier League inglesa 2019-20, e durante o primeiro tempo vários jogadores do time da casa resolveram abandonar o St.Mary’s Stadium. Motivo? Os Foxes emplacaram 5 a 0 nos primeiros 45 minutos.

Acompanhe a Premier League ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Bem Chilwell abriu o placar aos 10 minutos e, logo depois, o ala Ryan Bertrand foi expulso de campo e deixou os Saints com menos um. O Leicester aproveitou: Tielemans, Ayoze Pérez (2x) e Jamie Vardy estufaram as redes.

Entre a decepção e ira, torcedores resolveram deixar o estádio... o que também gerou algumas reações mais bem-humoradas na internet (algumas delas até fazendo referência com o 5 a 0 do Flamengo sobre o Grêmio, na semifinal da Libertadores). O jogo terminou com placar por 9 a 0 - igualando a maior goleada na história da Premier League.

45: Jamie Vardy adds the fifth for #LCFC. pic.twitter.com/Mgcc6AHx3g — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 25, 2019

Southampton fans arriving late to the game...#SOULEI pic.twitter.com/pds0sIC12r — NOW TV Sport (@NOWTVSport) October 25, 2019

Southampton sentiu inveja do grêmio, que dó! — Jhonatan Vianna (@JhonatanVianna5) October 25, 2019

Tá rolando um x da inversosfera em Southampton onde hoje o rubro-negro está levando cinco do azul Leicester. — Gustavo 古斯塔沃 (@_GustavoHull) October 25, 2019