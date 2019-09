Torcida do PSG fala em humilhação e avisa Neymar: "caminho da redenção será longo"

Os Ultras do campeão francês publicaram um pronunciamento sobre a volta de Neymar; brasileiro joga contra o Strasbourg

Antes da volta de Neymar aos gramados com a camisa do , os torcedores Ultras da equipe publicaram um pronunciamento alertando o brasileiro para ele ter o melhor comportamento possível para reconquistar os fãs. Os Ultras falaram também que o brasileiro "humilhou" o Paris Saint Germain.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Os últimos meses foram marcados pela tentativa de Neymar deixar o PSG e retornar ao , incluindo até atrasos para voltar a treinar com a equipe francesa. Além disso, não caiu nada bem a declaração do brasileiro de que um dos jogos mais marcantes e sua carreira foi o 6 a 1 do Barcelona contra o PSG, uma das piores partidas da história do seu atual clube. Além disso, eles consideram que o camisa 1 deveria ao menos pedir desculpas pelo mal compotamento.

Neymar, que em 58 jogos com o PSG marcou 51 gols, deve ser titular na partida deste sábado contra o Strasbourg. Será a primeira partida dele com o clube francês desde maio. Mas mesmo com bons números, segundo os Ultras, ele terá que ter um comportamento exemplar para reconquistar a torcida parisiense.

Confira o que os Ultras publicaram:

"Em termos de futebol, Neymar é um dos maiores jogadores de sua geração, mas isso está longe de ser o principal para nós hoje. O que nós reprovamos é o desrespeito dele com o nosso clube em diversas ocasiões, até mesmo o humilhando em alguns momentos.

Ele implementou uma estratégia de comunicação desastrosa para tentar forçar uma saída para o Barcelona, um dos nossos principais rivais europeus deixando para seus representantes falarem em seu lugar… menos quando é para falar de suas próprias memórias!

Sem nenhuma declaração pública, muito menos um pedido de desculpas, ele retornará em breve ao campo do nosso Parque dos Príncipes e estamos realmente mais do que céticos sobre mais uma temporada dele com a nossa camisa.

O Virage Auteil, no qual os torcedores mais leais estão agrupados, tem o dever de mostrar a ele que suas ações não podem ser deixadas sem consequências. Portanto, convocamos todos os torcedores do PSG para mostrar que ele não terá mais o direito de cometer erros e que o caminho da redenção será longo… muito longo. Está fora de cogitação que prejudicaremos nossa equipe em função de apenas um jogador".