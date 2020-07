Torcida do Flamengo se divide por Jorge Jesus: do “Judas” ao “Obrigado”

Após saída polêmica, discursos opostos dialogam nas redes: seria o Mister "ingrato" ou "o maior da história do clube"?

É oficial: Jorge Jesus não é mais o técnico do . A saída do treinador foi anunciada de maneira oficial pelas redes sociais do clube, que postou uma nota agradecendo ao profissional.

O Mister deixa o após conquistar o quinto título em apenas um ano pela equipe carioca. Como todos sabem - e foi apurado pelo jornalista Bruno Andrade, da Goal, no começo do mês -, o destino do português será o Benfica.

Conforme o Flamengo postou a nota agradecendo a Jorge Jesus, parte da torcida do clube entrou na campanha, enquanto outros resolveram criticar a postura do time, pois supostamente o técnico teria sido "ingrato".

Ainda que toda a torcida tenha se mostrado triste pela saída do português, alguns até chegaram ao ponto de citar o treinador como "Judas", ao mesmo tempo em que a hashtag #ObrigadoMister chega ao topo dos trending topics do Twitter.

Poderia ter cido o maior técnico da história!! Mais um fim melancólico saindo pela porta dos fundos pic.twitter.com/xNErrnTcDa — Mengão Mil Grau!!⚫🔴🔥 (@DeixaSonhar) July 17, 2020

Idolo?

Ngm tá levando em consideração q ele renovou pouco mais de 1 mês?

E o fato de querer levar o cabeça do DM, q foi um dos fatores do sucesso de 2019, não conta?

Sobre legado, q legado quando TODA sua comissão vai embora, e, ainda tenta levar integrantes importantes do clube? — Marioᶜʳᶠ (@mariofla95) July 17, 2020

chegou como jesus e saiu como judas — Hokage do Fla (@hokagedofla) July 17, 2020

Eu te amo mister, vai com Deus pic.twitter.com/QOhfdKHzxi — SerFlanático (@SerFlanatico) July 17, 2020

Um dos outros fatores que fizeram parte da torcida criticar a postura do agora ex-treinador são os jogadores e membros da comissão técnica que podem ir com Jesus para o Benfica: o português teria pedido para a diretoria das Águias não só levar atletas como Bruno Henrique, Gerson e Léo Pereira, mas também Márcio Tannure, médico do clube.

se levar o marcio tannure o papo vai mudar de tom sr jorge jesus.......................... — meci (de 🏠) (@messicrf) July 17, 2020

Agora, o Flamengo volta-se para um futuro sem Jorge Jesus: segundo apuração da Goal, o principal candidato para assumir o cargo de treinador da equipe é Marco Silva, ex-técnico de , , , entre outros.

É fato: o ano histórico com o Mister no comando do Rubro-Negro ficará na memória de cada torcedor. Sua saída, também...