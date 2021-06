Cruzeiro x CRB: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo neste domingo (6), pela segunda rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Cruzeiro recebe o CRB neste domingo (3), a partir das 18h15 (de Brasília), no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Cruzeiro x CRB DATA Domingo, 6 de junho de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Fabrini Belivaqua Costa (SP)

Quarto árbitro: Murilo Francisco Misson Junior (MG)

ONDE VAI PASSAR?

Raposa quer a vitória na Série B / Foto: Vinnicius Silva - Cruzeiro

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir a partida deste domingo (6).

Quais são os canais do Premiere?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Cruzeiro vai em busca de sua primeira vitória na Série B e tem reforços e desfalques para o duelo deste domingo. Joseph e Flávio retornam à equipe após ficarem fora do duelo da Copa do Brasil no meio da semana. Por outro lado, Fábio e Adriano cumprem suspensão.

⚽ Mais um dia de treinamentos na Toca da Raposa 2.



Na manhã desta sexta-feira, os titulares do último jogo fizeram regenerativo na parte interna, enquanto os outros atletas realizaram treinamento em campo.



Confira como foi!



📸 @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/iJcxCHusCg — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) June 4, 2021

Do outro lado, o CRB vai em busca de seus primeiros três pontos no campeonato e viajou a Belo Horizonte sabendo que terá Guilherme Romão disponível.

Equipe treinou, jantou e seguiu em viagem para o próximo desafio no @BrasileiraoB ⚽️🚩



📷 Francisco Cedrim pic.twitter.com/cd6Vd8AlpB — CRB (@CRBoficial) June 4, 2021

Provável escalação do Cruzeiro: Lucas França, Cáceres, Weverton, Ramon, Matheus Pereira, Matheus Neris, Rômulo, Bruno José, Airton, Sobis e Bissoli.

Provável escalação da CRB: Diogo Silva, Reginaldo, Gum, Frazan, Guilherme Romão, Claudinei, Carlos Jatobá, Diego Torres, Erik, Hyuri e Ewandro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Juazeirense Copa do Brasil 3 de junho de 2021 Confiança 3 x 1 Cruzeiro Série B 29 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juazeirense x Cruzeiro Copa do Brasil 9 de junho de 2021 19h (de Brasília) Cruzeiro x Goiás Série B 12 de junho de 2021 16h30 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 0 x 1 Palmeiras Copa do Brasil 3 de junho de 2021 CRB 2 x Baiano 12 de maio de 2021

Próximas partidas