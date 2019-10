Torcida do Corinthians é a que mais “decepciona” no PPV

O Alvinegro recebe o maior valor fixo do serviço, ao lado do Flamengo

O é o clube que mais decepciona em relação ao número de assinantes do serviço de pay-per-view (PPV) na comparação com o seu número total de torcedores.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Levando em conta uma lista obtida pelo blog do jornalista Rodrigo Mattos, do UOL, 12.2% dos corintianos assinam o serviço do Premiere FC, do Grupo Globo. É um número abaixo em relação à proporção da torcida que o Alvinegro Paulista tem em todo o – 14% segundo a última pesquisa divulgada pelo DataFolha.

O , que lidera este ranking no PPV, também tem menos assinantes do serviço de transmissão de jogos (18.9% do total) em relação à fatia de torcedores espalhados pelo país (20%). A diferença, contudo, é menos significativa do que a do Corinthians: arredondando, são discrepâncias de 1% no Fla e 2% em relação aos paulistas, que apesar disso seguem com o segundo maior número de assinantes.

Proporção maior para assinantes de outros clubes

Os outros 13 principais clubes do país possuem, todos, proporção maior de assinantes no total do PPV do que em relação ao número de torcedores em nosso país.

Clube % assinantes PPV % torcida no Brail 9.09% 8% * 8% 6% 7.4% 4% 7.08% 4% 6.3% 4% 4.84% 2% 4.7% 3% 3.9% 3% 3.8% 1% 3.55% 1% 2% 1%

O Palmeiras tem um asterisco já que a sua participação foi apurada posteriormente, com possíveis diferenças nas casas decimais do número de assinantes. Como o -PR não assinou contrato de pay-per-view, não entrou na pesquisa.

Como funciona o pagamento do PPV

Ao contrário dos direitos de TV aberta e fechada do Brasileirão 2019, cuja distribuição de valores terá critérios de igualdade, posição e exibição, o dinheiro do PPV continua sendo dividido pelo percentual de torcedores assinantes do serviço.

Corinthians e Flamengo, contudo, também recebem valores fixos de R$ 120 milhões – embora os paulistas venham demonstrando número consideravelmente inferior de assinantes na comparação com os cariocas. Vale destacar que enquanto o vem passando por temporadas decepcionantes, o carioca já vinha demonstrando ascensão nos resultados esportivos. Palmeiras e Grêmio são outros clubes que também recebem um valor fixo, além da fatia distribuída pelo número total de assinantes.

Para o Brasileirão 2019, o Grupo Globo planejou uma arrecadação mínima de R$ 650 milhões. Este total seria dividido de acordo com as porcentagens de assinantes de cada clube. O valor, entretanto, ainda não é conhecido e também pode ser menor.