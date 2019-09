Quais são as maiores torcidas do Brasil? Veja o último ranking do Datafolha

Flamengo aparece em primeiro lugar, seguido por Corinthians e São Paulo. Mas há variáveis importantes de renda, cor e região

O Instituto Datafolha divulgou nessa terça-feira (17) a pesquisa sobre as torcidas no . Ela elaborou um ranking geral, e depois outros três com variáveis de renda mensal, cor e região do país. O domina quase todas as variáveis e confirma a ideia de ser a maior torcida do país, mas o número de pessoas que não torce para nenhum time chama a atenção.

A pesquisa da Datafolha foi realizada entre 29 e 30 de agosto e contou com 2.878 entrevistas realizadas em 175 municípios de todas as regiões do país.

Ranking geral

O Flamengo lidera a lista geral. Em todo o país, 20% das pessoas se dizem flamenguistas. A população brasileira hoje é de 209 milhões de pessoas, 20% desse número dá algo em torno de 41 milhões de torcedores do .

Na sequência chegam os times paulistas. O em segundo lugar com 14%. O tem 8% e o conta com 6% da população. 4% da população se diz torcedora do , ou do , ou do . O e o aparecem com 3%.

Um dado curioso nesse ponto é que 2% da população (cerca de 4.1 milhões) diz torcer para a seleção brasileira. É a mesma porcentagem de torcedores do .

, Sport, , , , , e Ceará têm 1% da população ao seu lado. Dos times que não aparecem nominalmente nessa lista, soma-se 3%.

O Brasil é chamado o 'país do futebol', mas chama a atenção que 22% da população (45.9 milhões) diz não torcer para nenhum time, ou seja, o número de pessoas sem um clube do coração é maior do que a torcida do Flamengo, que é a maior do país.

Por cor

O Datafolha trabalhou com diversas variáveis e uma delas é a cor dos entrevistados. O Flamengo continua liderando em quase todas as cores: parda (23%), preta (24%), amarela (27%) e indígena (28%).

Entre os brancos, porém, o Corinthians leva vantagem com 16%, contra 13% do Fla. Nesse quesito, porém, a margem de erro é de três pontos, para mais ou para menos, por isso, pode se considerar que há um empate técnico.

Brancos e indígenas representam as duas cores com maior número de pessoas que não torce para nenhum time, com 23% e 29%, respectivamente.

Com 12%, os amarelos tem o menor percentual dos 'sem time'. Porém, com 4% representam a cor que mais tem torcedores da seleção brasileira.

Por renda familiar mensal

Nesse quesito, o Flamengo também é dominante, mas, assim como na cor, o Corinthians leva vantagem em uma das variáveis. O Rubro-Negro está na frente entre quem ganha até dois salários mínimos (22%), mais de dois a cinco salários mínimos (19%) e mais de 10 salários mínimos (24%). O , porém, está na ponta entre quem ganha de cinco a 10 salários mínimos (17%). Mas nesse ponto, a margem de erro é de seis pontos percentuais para mais ou para menos, e como o Flamengo aparece com 16% é possível que os números se invertam.

O São Paulo aparece em terceiro lugar em todas as categorias. Enquanto Palmeiras, Grêmio e rivalizam pela quarta posição em cada uma das diferenças de renda familiar mensal.

Outro ponto curioso é que a maior porcentagem de torcedores da seleção brasileira (3%) está entre quem ganha até dois salários mínimos. Nas outras categorias de salários, todos eles aparecem com apenas 1%.

O maior número de pessoas sem time também está entre os que ganham menos (25%), enquanto o maior número nas outras categorias de sem time é de 19%.

Por região

A massa flamenguista ganha força especialmente nas regiões Nordeste (27%), Centro-Oeste (29%) e Norte (39%). No sudeste, o maior número de torcedores se declara corintiano (18% contra 17% do Flamengo). Nesse ponto também é importante notar que a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A região que mais concentra os que não torcem para nenhum time é a Centro-Oeste, com 24% dos entrevistados afirmando que não têm nenhum clube do coração.

No Sul, o Flamengo conta com o apoio de apenas 4% da população. Nesse cenário se destaca, obviamente, as torcidas do Grêmio (23%) e do Internacional (17%).