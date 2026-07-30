Torcedores vão à loucura com intérprete do Ajax durante coletiva de imprensa de Míchel

O Ajax garantiu de classificação de forma convincente na noite de quinta-feira para a terceira fase preliminar da Conference League graças à vitória por 4 a 1 sobre o FK Vojvodina, em que Oscar Gloukh foi o grande destaque com um hat-trick perfeito. Depois da partida, houve uma primeira entrevista coletiva bastante truncada do técnico Míchel na Johan Cruijff ArenA, em que chamou atenção principalmente a tradução difícil da intérprete presente. No X, espectadores reclamam em massa da mulher.

Míchel abriu a entrevista coletiva em espanhol, porque ainda não se sente confortável o suficiente para falar inglês de forma mais extensa. A tradução da intérprete para o neerlandês foi particularmente truncada, após o que o espanhol acabou optando por responder ele mesmo parte das perguntas em inglês. Isso também aconteceu de forma visivelmente difícil.

Principalmente nas redes sociais, a entrevista coletiva gerou muitas reações. No X, muitos espectadores expressaram sua frustração com a tradução, com vários usuários considerando que a intérprete não tinha conhecimento suficiente de futebol para transmitir corretamente as explicações de Míchel.

"Teria sido melhor usar Sam van Royen (apresentador da Ziggo Sport, redação) como tradutor. A intérprete tem dificuldade para traduzir explicações táticas", escreve um torcedor. Outro espectador é no mínimo tão crítico quanto: "Na próxima vez, podem deixar essa intérprete em casa. Está claro que ela não entende de futebol."

"Parece bastante útil que o Ajax use, durante uma entrevista coletiva, uma intérprete que entenda do jogo. Isso realmente não dá", diz uma reação muito compartilhada. Outro torcedor escreve: "Intérprete terrivelmente ruim no Ajax. Se você vai traduzir, certifique-se de pelo menos conhecer os termos do futebol e as posições."

Alguns espectadores, por outro lado, conseguiram ver humor na situação. "Estou com uma sensação muito desconfortável no fundo da barriga com essa entrevista coletiva", escreve alguém com emojis de risada, enquanto outro observa com ironia: "A entrevista coletiva está fluindo muito bem." Outro torcedor do Ajax resume de forma curta: "Uma intérprete que não entende nada de futebol... Muito bem, Ajax."

As críticas continuaram se acumulando em alta velocidade. "Que intérprete absurdamente ruim durante a entrevista coletiva de Míchel", escreve um torcedor, enquanto outro se pergunta em voz alta: "Essa intérprete realmente domina a língua espanhola?" Também há o apelo para agir rapidamente: "Eu trocaria essa intérprete bem rápido. Está claro que ela entende pouco de futebol e realmente traduz mal."